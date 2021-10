Wolfsburgs Huth: "Wir wollen uns für unsere Verletzten zerreißen"

Die Frauen des VfL Wolfsburg zeigten zum Auftakt der Champions League eine starke Leistung, am zweiten Spieltag ist der deutsche Pokalsieger gegen Servette Genf favorisiert - trotz der langen Verletztenliste.

Mit dem 3:3 beim FC Chelsea am vergangenen Mittwoch hat der VfL Wolfsburg zum Einstieg in die Gruppenphase der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Remis in London war die bislang stärkste Saisonleistung. In der Bundesliga läuft es noch nicht so richtig rund bei den Wolfsburgerinnen, die mit Nationalspielerin Alexandra Popp und Torjägerin Ewa Pajor (beide Knie-OP) ohnehin schon auf zwei Schlüsselspielerinnen länger verzichten müssen. Am Dienstag erschütterte die nächste Hiobsbotschaft den VfL: Nationalspielerin Pia Wolter hat sich am Sonntag in der Bundesligapartie gegen den 1. FC Köln einen Kreuzbandriss zugezogen.

"Die Verletzungen sind ein großer Schock für uns", erzählt Wolfsburgs Kapitänin Svenja Huth vor dem Champions-League-Heimspiel am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker)) gegen Servette Genf. "Es ist jetzt unsere Aufgabe, noch enger zusammenzurücken und das gemeinsam aufzufangen. Wir wollen uns auf dem Platz für unsere Verletzten zerreißen."

Trainer Stroot: "Wir werden das im Kollektiv lösen"

Tommy Stroot findet es "sehr bemerkenswert, wie die Mannschaft mit den Ausfällen umgeht. Wir werden das im Kollektiv lösen", kündigte der VfL-Cheftrainer an. Klar ist, dass der Champions-League-Sieger von 2013 und 2014 als großer Favorit in das Spiel gegen den Schweizer Meister geht. "Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden", sagte Stroot, warnte aber vor der Kreativität und individuellen Klasse des Gegners. Genf hatte zum Auftakt der Gruppenphase allerdings mit 0:3 gegen Juventus Turin verloren. "Es wird an uns liegen, wie stark der Gegner ist", meinte Huth.

Doorsoun kehrt zurück

Erfreuliches gibt es aber auch noch aus personeller Sicht: Nationalspielerin Sara Doorsoun kehrt in den Kader des VfL zurück. Die Innenverteidigerin musste vier Wochen wegen einer Muskelverletzung pausieren.