Wolfsburgs Final-Traum wohl schon geplatzt: "Sind nur hinterhergelaufen"

Die Frauen des VfL Wolfsburg musste im CL-Halbfinale eine herbe Klatsche hinnehmen und müssen sich schon vor dem Rückspiel mit dem Aus anfreunden. Dennoch wollen die Wölfinnen "auf der Erfahrung aufbauen".

Was für eine Machtdemonstration! Voller Selbstbewusstsein war der VfL Wolfsburg zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League nach Barcelona gereist. Was am Freitagabend im ausverkauften Camp Nou dann aber folgte, war ein Debakel für die Gäste. Schon nach fünf Minuten hatte Barcelona vier gute Chancen herausgespielt und lag mit 1:0 in Führung. Zur Halbzeit hatte Barca schon vier Tore geschossen - und am Ende der 90 Minuten standen 15 Chancen und ein 5:1 für den Champions-League-Titelverteidiger, der auch in diesem Jahr wieder ins Finale einziehen wird. So viel steht wohl schon fest.

Schwarzer Tag für Janssen

"Wir müssen im Rückspiel ein besseres Gesicht zeigen, die richtigen Schlüsse aus diesem Spiel ziehen", forderte Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot, dessen Mannschaft komplett überfordert war. Insbesondere die Abwehr-Viererkette hatte nie Zugriff auf die schnellen und trickreichen Spanierinnen. VfL-Innenverteidigerin Dominque Janssen, normalerweise ein Musterbeispiel an Zuverlässigkeit, war an allen fünf Gegentreffern beteiligt. Es war vermutlich das schlechteste Spiel ihrer Karriere. Lediglich Torhütern Almuth Schult präsentierte sich auf Wolfsburger Seite in guter Verfassung und verhinderte eine zweistellige Niederlage.

"Barca hat uns in der ersten Halbzeit vorgeführt. Wir sind nur hinterhergelaufen und nicht in die Zweikämpfe gekommen", kritisierte Stürmerin Tabea Waßmuth, die den Ehrentreffer von Jill Roord in der 70. Minute vorbereitet hatte. "In der zweiten Halbzeit hatten wir besseren Zugriff. Aber Barca war natürlich trotzdem tonangebend", sagte Stroot. Trotzdem: "Vor über 90000 zu spielen, ist für jeden Spieler etwas Besonders. Wir nehmen unsere Erfahrung mit und bauen darauf auf." Aber der Traum vom dritten Champions-League-Titel nach 2013 in London und 2014 in Lissabon ist am Freitagabend vor 91648 Zuschauern in Barcelona wohl schon geplatzt.