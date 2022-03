Wolfsburgs "fast perfekter Auftritt" - Stroot denkt auch an Barça

Dank einer über weite Strecken sehr konzentrierten und starken Leistung gegen den Arsenal WFC zogen die Frauen des VfL Wolfsburg verdient ins Champions-League-Halbfinale ein. Die Freude über den Erfolg - und den nun wartenden Gegner - war dementsprechend groß.

"Wir waren sehr dominant, vor allem in der ersten Hälfte", konstatierte Tommy Stroot nach der Partie. "In der zweiten Hälfte haben wir dann ein bisschen anders verteidigt, aber so wie wir unseren Plan für das Spiel 90 Minuten lang umgesetzt haben, war das großartig. Ich bin sehr stolz", so der Wolfsburger Coach weiter.

Auch Kathrin-Julia Hendrich, die von der UEFA zur "Spielerin des Spiels" bestimmt wurde, war natürlich zufrieden: "Es fühlt sich großartig an. Ich bin so glücklich über unsere Leistung und denke, dass wir den Sieg verdient haben. Die Unterstützung der Fans war toll heute", so die Wolfsburger Innenverteidigerin, die auch gegen die in der zweiten Hälfte verstärkt anrennenden Engländerinnen standgehalten hatte.

Lob auch vom Gegner

Lob für die Leistung der Wölfinnen gab es selbst vom Viertelfinalgegner: "Sie spielen sehr physisch und verlangen viel von ihren Gegnern. Sie haben uns in Manndeckung genommen und sehr aggressiv gespielt. Wir hatten das zwar erwartet, aber haben keine taktische Balance gefunden. Ich bin daher über einige Aspekte unserer Leistung enttäuscht", meinte Arsenals schwedischer Coach Jonas Eidevall.

Vorfreude auf Halbfinalgegner Barça

Das nun anstehende Halbfinalduell mit Titelverteidiger und Topfavorit FC Barcelona warf schon direkt nach dem Weiterkommen seine Schatten voraus. "Als Fußballer will man in die großen Spiele. Es war nicht leicht und wir hatten einen starken Gegner. Jetzt freuen wir uns sehr auf das Halbfinale", so Hendrich. Ähnlich sieht es Stroot: "Die Vorfreude ist groß, sowohl dort zu spielen, als auch sie bei uns zu empfangen. Wir wissen, was für ein tolles Team das ist, aber wir wollen uns auch mit den Besten messen."

Und der 33-jährige Coach ist sogar optimistisch, dass sein Team noch eine Schippe drauflegen kann: "Ich glaube schon, dass wir sogar noch besser spielen können. Wir haben heute einen fast perfekten Auftritt gehabt. Ich glaube aber, dass wir noch fünf Prozent mehr bringen können." Die dürften gegen Weltfußballerin Alexia Putellas & Co. auch nötig sein.