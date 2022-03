Wolfsburgs Bangen um Casteels geht weiter

Muss der VfL Wolfsburg zum dritten Mal in Folge auf Koen Casteels verzichten? Der Torwart stand auch am Mittwoch noch immer nicht auf dem Trainingsplatz. Am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) treten die Niedersachsen zum Kellerduell beim FC Augsburg an.

Wolfsburgs Torwart Koen Casteels ist zur Behandlung in Belgien. IMAGO/regios24