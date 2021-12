Wolfsburgs "Alles-oder-nichts-Spiel" gegen Lille: 90 Minuten für 12,4 Millionen Euro

Es steht viel auf dem Spiel für den VfL Wolfsburg. Mit einem Sieg gegen Lille OSC ziehen die Niedersachsen ins Achtelfinale der Champions League ein und würden gleichzeitig viel Geld einspielen.

Auf dem Trainingsplatz wird Florian Kohfeldt in der kurzen Zeit kaum etwas ausrichten können bei seiner Mannschaft. Die verlor die vergangenen drei Pflichtspiele (0:2 gegen Sevilla, 1:3 gegen Dortmund, 0:3 in Mainz) und muss nun am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Lille gewinnen, will sie das Achtelfinale der Champions League erreichen. "Wir müssen handeln auf dem Platz", sagt Kohfeldt. Es gehe darum, Energie auf den Rasen zu bringen, danach richtet der 39-Jährige seine Aufstellung aus. "Die Mittel, die ich zur Verfügung habe", erklärt Kohfeldt, "sind Gespräche, Personalauswahl und Energie sowie Erfolgshunger vorleben. Das werde ich." Alles oder nichts heißt es für den VfL, dabei geht es auch um sehr viel Geld.

Bislang haben die Niedersachsen, die erstmals seit 2015 wieder in der Champions League vertreten sind, mit dem Startgeld (15,25 Millionen Euro) sowie Sieg- und Punktprämien bereits 19,91 Millionen Euro eingenommen. Bei einem Erfolg gegen Lille kämen 2,8 Millionen Euro als Siegprämie hinzu, obendrauf gäbe es für das Erreichen des Achtelfinals 9,6 Millionen. 90 Minuten also für 12,4 Millionen Euro - da lohnt es sich doch, alle Energie auf dem Platz zu lassen.

Bleibt abzuwarten, welche Elf Trainer Kohfeldt ins "Endspiel" schickt, zuletzt hat sich kaum ein Spieler aufgedrängt. Klar scheint: Koen Casteels kehrt nach seiner COVID-19-Infektion ins VfL-Tor zurück. Der Belgier wurde vom Klub auserwählt für die Pressekonferenz am Dienstag.

