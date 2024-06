Wolfsburger Verteidigersuche: Auch Brassier ist im Visier

Trainer Ralph Hasenhüttl vermisste die Kaltschnäuzigkeit, der VfL Wolfsburg wird wohl mit einer veränderten Innenverteidigung in die neue Saison starten. Ein heißer Kandidat ist der Franzose Lilian Brassier.

Bis zum letzten Tag der Saison wollte Maxence Lacroix nicht über seine Zukunft reden. Voller Fokus auf die letzten Spiele - und dann ab in den Urlaub. Was der Franzose plant, ist offiziell nicht bekannt. Und dennoch ist damit zu rechnen, dass der Innenverteidiger nach vier Jahren beim VfL Wolfsburg eine neue Herausforderung anstrebt. Eine Verlängerung seines nur noch ein Jahr laufenden Vertrages gilt als nahezu ausgeschlossen, nur noch jetzt können die Niedersachsen Kasse machen mit dem 24-Jährigen. "Jeder Spieler hat sein Preisschild", betont Trainer Ralph Hasenhüttl, entscheidend sei im Falle von Verkäufen, "dass wir dann die notwendigen Alternativen sofort parat haben".

Umbau-Maßnahmen des Wolfsburger Abwehrverbundes sind jedenfalls angedacht. "In der Defensive fehlt uns manchmal ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit", hat Hasenhüttl in den acht Spielen unter seiner Führung festgestellt, "wir werden viele Dinge überdenken und hoffentlich die Spieler finden, die uns diese Lücken, die wir sehen, schließen." 56 Gegentore kassierte der VfL in der abgelaufenen Spielzeit, eindeutig zu viele.

Milan und der Ex-Coach haben Lacroix im Visier

Wer geht, wer kommt, wer bleibt? Lacroix wurde nach kicker-Informationen intensiv von der AC Mailand beobachtet, auch Crystal Palace gilt als Interessent. Naheliegend: Trainer dort ist schließlich Oliver Glasner, unter dem der Franzose in der Saison 2020/21 nach seinem Wechsel vom Zweitligisten FC Sochaux nach Wolfsburg der Durchbruch gelang. Anschließend scheiterte sein Wechsel nach Leipzig, er blieb noch drei weitere Spielzeiten, in denen er weniger Höhen als Tiefen erlebte. Und sich nun dennoch gewappnet sieht für den nächsten Schritt. Lacroix' eigentlicher Wunsch: ein Klub, der konstant international spielt, um so eine Chance zu haben in der französischen Nationalmannschaft.

Rechtsfuß und Linksfuß im Visier

Die VfL-Verantwortlichen - Sportdirektor Sebastian Schindzielorz und Trainer Ralph Hasenhüttl bereiten alles vor, in Kürze wird der Wechsel des neuen Bosses Peter Christiansen über die Bühne gehen - sondieren den Markt, bemühen sich parallel um diverse Innenverteidiger. Der Mainzer Sepp van den Berg (der kicker berichtete) ist ebenso im Visier wie Lilian Brassier vom französischen Überraschungsdritten Stade Brest. La Gazzetta dello Sport berichtete vom VfL-Interesse, das deckt sich mit kicker-Informationen. Der 24-Jährige, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft , ist anders als der Niederländer ein Linksfuß. Andere gehandelte Spieler wie der Kölner Timo Hübers oder der Salzburger Oumar Solet sind hingegen kein Thema.

Podcast Currywurst und Campo Bahia: Jetzt die zweite Folge hören! Im Vorfeld der WM 2014 gibt es viel Kritik am Mannschaftsquartier Campo Bahia Doch es entpuppt sich als Glücksfall für die DFB-Elf. Sportlich gesehen ist nach dem Achtelfinale gegen Algerien der Kampfgeist der Mannschaft geweckt. Aus einer Gruppe von Alphatieren wird ein Team, das zusammenhält. alle Folgen

Bornauw war ein Wechselkandidat - bis Hasenhüttl kam

Das Bemühen um Innenverteidiger auf dem Transfermarkt zeigt, dass die Niedersachsen selbst Veränderungen im Abwehrzentrum einkalkulieren. Schließlich bestünde quantitativ keine Notwendigkeit. Bei Lacroix könnte noch eine ordentliche Ablösesumme erzielt werden. Sebastiaan Bornauw galt als sicherer Wechselkandidat, hat unter Hasenhüttl jedoch ein besseres Standing als zuvor unter Niko Kovac, kam in den letzten acht Spielen auf einen Einsatzanteil von 87,5 Prozent. Auch Cedric Zesiger (66,1 Prozent) erhielt seine Bewährungschancen, am wenigsten setzte der Coach auf Moritz Jenz (28,8 Prozent). Ein Neuer steht schon jetzt fest: U-17-Weltmeister David Odogu steigt fest zu den Profis auf. Ihm soll die Zukunft gehören - an der Gegenwart wird intensiv gebastelt.