Wolfsburger Urgestein Benedikt 'Salz0r' Saltzer beendet Karriere

Sieben Jahre lang war Benedikt 'Salz0r' Saltzer für den VfL Wolfsburg am Controller. Nun ist Schluss - der 30-Jährige beendet seine Karriere als aktiver eSportler.

Am 1. August 2015 startete für Benedikt 'Salz0r' Saltzer das Kapitel VfL Wolfsburg. Sieben Jahre blieb er dem Verein treu - fast schon eine Seltenheit im schnelllebigen Geschäft. Allerdings geht auch dieses Kapitel zu Ende - jedoch nicht, weil er die Farben wechselt, sondern seine Karriere als eSportler beendet.

In einem Video und einem längeren Post auf Social Media äußerte sich der 30-Jährige zu seinen Beweggründen. "Ich war schon immer ein Mensch, der mit 100 Prozent bei der Sache war - egal ob FIFA, Fußball, Uni oder Familie. In den letzten Monaten merkte ich jedoch, dass meine Motivation und mein Antrieb weniger wurden in Bezug auf den eSport. Jeder verändert sich und ich freue mich schon auf die kommenden spannenden Aufgaben in meinem Leben", schrieb Saltzer.

Weiterhin Coach des DFB-Tross

Sich ganz von FIFA abkapseln wird er sich jedoch nicht. 'Salz0r' kündigte bereits an, "weiterhin im FIFA-eSport als Coach für den DFB aktiv" zu sein. Zu Ende sei lediglich seine Karriere als "Pro-Gamer".

Zu seinen größten Erfolgen gehören vier deutsche Meisterschaften, eine Top-8-Platzierung beim FIFA Interactive World Cup in New York und die Qualifikation für das FUT Champions Grandfinal in Berlin.