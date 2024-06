Wolfsburger Torwart-Karussell: Müller ist da, Schulze zieht weiter

Der VfL Wolfsburg macht Nägel mit Köpfen: Schalke-Torwart Marius Müller absolviert am Dienstag seinen Medizincheck, Eigengewächs Philipp Schulze wird erneut verliehen.

Der neue Geschäftsführer - der Däne Peter Christiansen soll es werden, die Verhandlungen mit dem FC Kopenhagen laufen - ist noch nicht da, dennoch macht der VfL Wolfsburg schon Nägel mit Köpfen. Und das auf der Torhüterposition.

Müller kostet rund eine Million Euro - plus Nachzahlungen

Nach kicker-Information ist Marius Müller in Wolfsburg eingetroffen, wo er an diesem Dienstag seinen Medizincheck absolviert und bei positivem Verlauf anschließend seinen Vertrag beim VfL unterschreibt. Kostenpunkt: Rund eine Million Euro, eventuelle Nachzahlungen sind vereinbart. Die neue Nummer 2 ist da, Müller komplettiert das Keeper-Quartett.

Schulze wird nach Verl verliehen

Dem in der neuen Saison Philipp Schulze nicht angehören wird. Der 21-Jährige, im vergangenen Halbjahr an Drittliga-Absteiger Hallescher FC verliehen, zieht direkt weiter und bleibt in der 3. Liga. Die Leihe zum SC Verl ist nach kicker-Informationen ebenfalls in trockenen Tüchern, Schulze wird für ein Jahr verliehen.

Der VfL geht dann wieder mit vier Torhütern in die Saison: Kamil Grabara, für 10,3 Millionen Euro vom Christiansen-Klub FC Kopenhagen verpflichtet, ist der Nachfolger von Koen Casteels, der vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien stehen soll. Dahinter ist Müller, das wurde auch klar kommuniziert, als Nummer 2 vorgesehen. Pavao Pervan, bislang erster Vertreter gewesen, wird zur Nummer 3. Niklas Klinger bleibt als Nummer 4.

Thomas Hiete