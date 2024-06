Wolfsburger Test bei Bornauws Ex-Klub

Der Wolfsburger Vorbereitungsplan nimmt so langsam Formen an. Nun steht wohl ein weiterer Testspielgegner fest: am 20. Juli geht's zum RSC Anderlecht.

Er bleibt wohl in Wolfsburg und testet gegen seinen Ex-Klub: VfL-Verteidiger Sebastiaan Bornauw. IMAGO/Eibner

Die Sommerpause endet für die VfL-Spieler, die nicht bei der EM im Einsatz sind, am 9. Juli. Dann stehen zwei Tage lang Leistungstest in Wolfsburg auf dem Programm, ehe Trainer Ralph Hasenhüttl am 11. Juli zum Auftakttraining bittet. Mit dabei sind dann auf jeden Fall die jetzt schon feststehenden Neuzugänge: die Torhüter Kamil Grabara (FC Kopenhagen) und Marius Müller (Schalke 04) sowie Mittelfeldmann Bence Dardai (Hertha BSC). Für sie steht nun ein weiterer Testspielgegner fest.

VfL am 20. Juli in Anderlecht

Zum lockeren Aufgalopp kommt es zunächst am 13. Juli in Vorsfelde, wenn's beim AZ/WAZ-Spiel gegen eine regionale Auswahl geht, eine Woche später ist der Gegner dann schon eine andere Liga. Wie das belgische Medium La Dernière Heure berichtet, tritt der VfL am 20. Juli im Rahmen des dortigen Fanfestes beim RSC Anderlecht an. Das deckt sich auch mit kicker-Informationen.

Der belgische Rekordmeister belegte in der abgelaufenen Spielzeit den dritten Tabellenplatz, zwei Wolfsburger Spieler waren für den Klub schon im Einsatz. Lukas Nmecha ging in der Saison 2020/2021 für Anderlecht auf Torejagd, für den Stürmer kommt der Test nach einer schweren Muskelverletzung im Oberschenkel jedoch noch zu früh. Ein besonderes Wiedersehen gibt es aber für Sebastiaan Bornauw, der sämtliche Jugendmannschaften beim RSC durchlief, dort zum Profi wurde und 2019 den Schritt nach Deutschland zum 1. FC Köln machte. 2021 wechselte er schließlich nach Wolfsburg.

Bornauw war unter Hasenhüttl gesetzt

Und dort wird der Belgier aller Voraussicht nach auch bleiben. Hatte Bornauw im vergangenen Winter und mit Blick auf diesen Sommer eigentlich schon mit einem Abschied vom VfL geliebäugelt, so hat sich durch den Trainerwechsel von Niko Kovac zu Ralph Hasenhüttl einiges verändert. Der Österreicher setzte voll auf den 25-Jährigen, die Suche nach einem neuen Arbeitgeber, bevorzugt in England, ruht deswegen aktuell.

Test beim niedersächsischen Rivalen in Hannover

Und so dürfte Bornauw auch die weiteren Testspiele während der Sommervorbereitung im VfL-Trikot absolvieren. Eine Woche (27. Juli) nach Anderlecht tritt der Zwölfte der abgelaufenen Spielzeit beim niedersächsischen Rivalen Hannover 96 an. Am 1. August geht es dann ins Trainingslager ins österreichische Schladming, wo ebenfalls ein Testspiel vorgesehen ist.

Anschließend geht es nach London, wo am 9. August beim Premier-League-Klub FC Brentford getestet wird. Zwei Tage später steigt dann die Wolfsburger Saisoneröffnung, allerdings ohne Testspiel. Am 19. August startet die Hasenhüttl-Mannschaft dann mit dem Pokalspiel bei der TuS Koblenz in die neue Saison.