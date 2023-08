Wolfsburger Stürmersuche: Wird van Hooijdonk das letzte Puzzleteil?

Der VfL Wolfsburg hat seinen Kader weitgehend zusammen, gesucht wird aktuell nur noch ein Stürmer: Hartnäckig hält sich ein prominenter Name.

Bei van Hooijdonk klingelt es bei vielen Fußballfans sofort. Pierre van Hooijdonk spielte 46-mal für die niederländische Nationalmannschaft, schoss Feyenoord Rotterdam 2002 zum UEFA-Cup-Sieg. Beim 3:2 im Finale traf der heute 53-Jährige, der 2007 seine Karriere beendete doppelt - gegen Borussia Dortmund. Was das mit dem VfL Wolfsburg zu tun hat? Der befindet sich aktuell bekanntlich auf Stürmersuche und hat den Kandidatenkreis mittlerweile stark eingegrenzt. Der Name van Hooijdonk gehört jedoch noch immer dazu. Sydney van Hooijdonk, Sohn des früheren Nationalstürmers, hat sich ins Visier gespielt. Wird der 23-Jährige das letzte Puzzleteil dieses Wolfsburger Transfersommers, der bislang sieben Neue hervorgebracht hat?

Dass der VfL noch einmal tätig werden will im Angriff, liegt an Lukas Nmecha. Dessen anhaltenden Knieprobleme, die ihn nach seinem Comeback im DFB-Pokal gegen Makkabi Berlin (6:0) direkt wieder ins Verletztenlager beförderten, lassen den Nationalstürmer zu einem unkalkulierbaren Faktor werden. Also will der VfL auf Nummer sicher gehen, und zusätzlich zu Jonas Wind, der mit seinem Doppelpack gegen Heidenheim (2:0) erfolgreich in die Saison startete, Youngster Dzenan Pejcinovic (18) und den variablen Tiago Tomas und Patrick Wimmer einen Strafraumstürmer verpflichten. Allerdings nicht um jeden Preis. Das Wolfsburger Ziel ist es, in dieser Wechselperiode ein Transferplus zu erwirtschaften. Und weil Felix Nmecha, der für 30 Millionen Euro an Borussia Dortmund verkauft wurde, noch in das alte Geschäftsjahr verbucht wurde, ist der Gürtel bei der Stürmersuche automatisch etwas enger geschnallt. Denkbar sind ein Leihgeschäft oder ein vergleichsweise günstiger Kauf.

Der VfL will ein Transferplus erwirtschaften

Ausgeschieden sind dadurch automatisch Stürmer aus der gehobenen Ablösekategorie. Das Frühjahrs-Interesse an Mergim Berisha (FC Augsburg) hatte sich ohnehin über den Sommer hinweg abgekühlt, Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) ist in jeglicher Hinsicht, allem voran beim Gehalt, deutlich zu teuer. Und Luka Jovic (AC Florenz), der einst unter Trainer Niko Kovac erfolgreich in Frankfurt stürmte, wurde angeboten und abgelehnt. Sydney van Hooijdonk hingegen, einer von wenigen übriggebliebenen Kandidaten, ist spannend für den VfL.

Van Hooijdonk traf in der vergangenen Saison 16-mal für Heerenveen

Im Sommer 2021 wechselte der 1,90-Meter Stürmer von NAC Breda zum FC Bologna, spielte dort ein halbes Jahr mit VfL-Mittelfeldmann Mattias Svanberg zusammen, ehe er im Januar 2022 an den SC Heerenveen in die Eredivisie verliehen wurde. Dort traf er in der Rückserie zunächst sechsmal in 13 Ligaspielen, in der vergangenen Saison ließ er 16 Treffer in 33 Partien folgen. Und kehrte nun nach Italien zurück, wo er am vergangenen Wochenende bei Bolognas 0:2 gegen die AC Mailand kurz vor Schluss eingewechselt wurde. In Italien heißt es, der VfL habe bereits ein Angebot in Höhe von vier Millionen Euro abgegeben. Klar ist: Zu einem Poker sind die Niedersachsen nicht bereit. Einerseits prüfen sie noch weitere Optionen, andererseits scheuen sie sich auch nicht, mit dem vorhandenen Personal die Hinserie zu bestreiten.