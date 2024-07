Wolfsburger Start mit vier Neuen: Dardai macht den Dejagah

Der VfL Wolfsburg ist in seine Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Mit dabei: Die vier Neuzugänge, darunter der erst am Montag präsentierte bisherige Königstransfer Mohammed Amoura.

Sie laufen wieder, zwei Tage lang erst einmal aber nur hinter verschlossenen Türen. Die Profis des VfL Wolfsburg sind am Dienstag mit den obligatorischen Leistungstests in die Vorbereitung gestartet, mit dabei auch die vier bisherigen Neuzugänge. Die allesamt bereits mit ihren neuen Rückennummern ausgestattet wurden. 17-Millionen-Euro-Mann Mohammed Amoura reiht sich dabei ein in die Liste prominenter VfL-Stürmer.

Bei seiner Vorstellung am Montag swipte der Algerier durch die digitale "Ahnengalerie" des VfL Wolfsburg, bekannte Vorgänger mit der Rückennummer 9 bekam er zu sehen. Andrzej Juskowiak trug sie ebenso wie Diego Klimowicz, Meisterstürmer Edin Dzeko, Ivan Perisic oder Niederlandes EM-Stürmer Wout Weghorst. Max Kruse, der beinahe mehr Negativschlagzeilen als Tore produzierte, und Amin Sarr, Amouras unmittelbarer und torloser Vorgänger, ließ der VfL lieber außen vor.

Amoura hat sich langfristig an den VfL gebunden

Eine offizielle Aussage zur Art und Weise des Deals des bisherigen "Königstransfers" gibt's übrigens auch nicht. Sein Ex-Verein, Union Saint-Gilloise, berichtet von einem Leihgeschäft inklusive Wolfsburger Kaufoption. Doch die VfL-Fans müssen sich keine Sorgen machen, dass der neue Neuner bald schon wieder weg ist - er hat sich langfristig (dem Vernehmen nach bis 2029) an die Niedersachsen gebunden, die Zahlungen der rund 17 Millionen Euro und vereinbarten Boni werden so nur anders verteilt. Was dem VfL in diesem Sommer womöglich noch mehr Luft für weitere Neuzugänge schafft ...

Drei weitere neue Gesichter waren auch schon am Dienstag beim Leistungstest dabei. Torwart Kamil Grabara, der vom FC Kopenhagen kommt, übernimmt wie erwartet die Rückennummer 1 von Vorgänger Koen Casteels, auch Meisterkeeper Diego Benaglio trug 2009 die 1 auf seinem Trikot.

Grabaras Vertreter Marius Müller, als neue Nummer 2 vom FC Schalke 04 verpflichtet, wählte die 29. Zuletzt trug diese Rückennummer in der Saison 2022/2023 Ex-VfL-Kapitän Josuha Guilavogui, auch ein Keeper hatte diese Zahl schon einmal auf dem Rücken: Simon Jentzsch in der Saison 2003/2004.

Dardais Nummer - ein gutes Omen?

Die neue Nummer 24 kommt aus Berlin: Großtalent Bence Dardai wählte diese in Wolfsburg nicht unwichtige Nummer für sein Trikot, trug sie doch einst Meisterspieler und Fanliebling Ashkan Dejagah, der 2007 wie nun auch der 18-Jährige von Hertha BSC nach Wolfsburg wechselte. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen. Für Dardai, der die 24 auch schon in der Hauptstadt trug, und für den VfL.

Auch Wolfsburger Nachwuchsspieler bekamen Rückennummern zugeteilt. Manuel Braun, Linksverteidiger , der den Klub noch verlassen könnte, erhielt die 43. Innenverteidiger David Odogu, der auch noch bei den A-Junioren spielen kann, aber bereits hochgezogen wird, trägt die 47. Bennit Bröger hat die 38 auf dem Trikot - damit hatte der Mittelfeldmann am letzten Spieltag der Vorsaison gegen Mainz (1:3) bereits sein Bundesligadebüt gefeiert.

Bialek steht erneut vor dem Abschied

Ohne Nummer ist hingegen ein Spieler des neuen VfL-Kaders aufgelistet. Bei Bartosz Bialek, der vom Leihgeschäft aus Eupen zurückkehrte, geht aktuell leer aus. Was ein Hinweis darauf sein dürfte, dass der Pole den Klub verlassen wird. Diesmal womöglich für immer.