Wolfsburger Saisonfinale gegen Hertha BSC: Drei Verabschiedungen und ein neues Trikot

Das große Saisonfinale des VfL Wolfsburg soll für ein Happy End sorgen. Mindestens Platz 7 will die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mit einem Sieg gegen Absteiger Hertha BSC sichern. Rund um das letzte Match wird der VfL drei Spieler verabschieden - und sein neues Trikot tragen.

Wie der Kader des VfL Wolfsburg in der kommenden Saison aussehen wird, das steht noch in den Sternen. Mit Cedric Zesiger (Young Boys Bern) ist bislang ein Neuzugang fix, bei Leihspielern wie Marin Pongracic (US Lecce) und Aster Vranckx (AC Mailand) enden die jeweiligen Kaufoptionen erst nach der Saison in Italien. Bei drei Spielern des aktuellen Aufgebots wurden hingegen schon die Abgänge kommuniziert, und dieses Trio wird auch am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Volkswagen-Arena rund um das letzte Saisonspiel gegen Hertha BSC verabschiedet: Josuha Guilavogui, Paulo Otavio und Omar Marmoush.

Bei zweien ist die Zukunft bereits geklärt: Paulo Otavio, der sich mit dem VfL nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnte, spielt künftig für Al-Sadd SC in Katar. Dort unterschrieb der 28-jährige Linksverteidiger, der gegen Hertha wegen eines Syndesmoserisses nicht mehr zum Einsatz kommen wird, einen Vertag bis 2026. Bis 2027 hat sich Offensivmann Marmoush an die Frankfurter Eintracht gebunden. Bei Guilavogui hingegen ist noch unklar, wohin die Reise nach neun Jahren im VfL-Trikot (unterbrochen von einer halbjährigen Leihe zu Girondins Bordeaux) geht. Zuletzt machte sich Trainer Niko Kovac Hoffnungen auf einen Verbleib des Ex-Kapitäns ("Ich kann mir vorstellen, dass er sich noch mal Gedanken macht"), der wiederum selbst eine kleine Hintertür offenhielt. "Nach dem Saisonende gibt es immer einen Moment, an dem wir reden können", sagt Guilavogui. "Für den Moment habe ich meine Entscheidung getroffen." Und die lautet Abschied, der am Samstag mit Präsenten feierlich vollzogen wird. In der Kaderplanung für die neue Saison spielt Guilavogui keine Rolle mehr.

Weiterhin in hellem Grün

Dafür aber am Samstag gegen Hertha BSC, gegen die er ein letztes Mal das Wolfsburger Trikot tragen dürfte. Es wird bereits der Dress der kommenden Saison sein, der am Mittwoch präsentiert wird. Das Heimoutfit, so viel verrät der Klub bereits, wird weiterhin hellgrün sein, das Auswärtsjersey werde künftig von dunkelgrau dominiert. Besonderheit zudem: Die Trikots werden anlässlich des 85. Geburtstags der Stadt Wolfsburg "eine besondere Applikation" enthalten.