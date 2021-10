Wolfsburger Ratlosigkeit - Baustellen hinten wie vorne

Die angespannte Lage beim VfL Wolfsburg spitzt sich zu. Nach dem 1:3 in Salzburg ist die Elf von Trainer Mark van Bommel bereits seit sieben Pflichtspielen ohne Sieg. Nach der Partie sagte Maximilian Arnold: "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll."

Als sich die Nachspielzeit dem Ende entgegenneigte, sangen die Salzburger Fans: "Oh wie ist das schön!" Die Österreicher erfreuten sich an einem sehr ansprechenden, phasenweise gar mitreißenden Auftritt ihrer Mannschaft - die Wolfsburger Spieler hingegen dürften in diesem Moment den Schlusspfiff herbeigesehnt haben.

Es war erneut ein gebrauchter Abend, den der VfL am Mittwoch erlebte. Eine schlechte Anfangsviertelstunde, dann eine gute Phase bis zur Halbzeit - und nach dem Seitenwechsel zwei Standard-Gegentore, die letztlich die Punkte gekostet haben: So lässt sich der Wolfsburger Vortrag in Salzburg kurz umreißen. Ridle Baku hielt es etwas allgemeiner, als er nach der Partie am DAZN-Mikrofon stand und sagte: "Vorne kreieren wir wenige Chancen, und hinten haben wir extreme Lücken."

Es läuft nicht mehr beim VfL. Der Traumstart mit vier Bundesliga-Siegen in Folge ist längst in den Hintergrund gerückt, jetzt gibt die gegenwärtige Serie zu denken: sieben Spiele, drei Unentschieden und vier Niederlagen.

Baku: "Wir haben die Qualität im Kader"

"Wir müssen schauen, dass wir wieder zurück in die Spur kommen und das, was uns letzte Saison stark gemacht hat, wieder auf den Platz bringen", betonte Baku und unterstrich dann: "Wir haben die Qualität im Kader." Das hat Wolfsburg in dieser Spielzeit auch schon gezeigt, doch momentan ist die Mannschaft außer Tritt.

"So kann man nicht bestehen", sagte Maximilian Arnold nach der Niederlage in Salzburg und nannte die beiden Gegentreffer nach ruhenden Bällen "billige Tore". Tatsächlich hatte es der VfL dem Gegner bei den Standards ziemlich leicht gemacht. So brachte er sich letztlich selbst um die Chance zu punkten. Hinterher fiel auch Arnold nicht mehr allzu viel ein. Der Mittelfeldmann meinte nur noch: "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll."