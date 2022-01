Wolfsburger Operation am offenen Herzen

Beim VfL Wolfsburg könnte bis zum Montag, dem Ende der Wechselperiode noch einiges passieren. Wout Weghorst und Josuha Guilavogui liebäugeln mit ihrem Abschied.

Nun mag es tatsächlich die berühmte "Belastungssteuerung" gewesen sein, die dafür sorgte, dass am Freitagvormittag unter anderem Wout Weghorst, Josuha Guilavogui und Daniel Ginczek nicht auf dem Trainingsplatz standen beim VfL Wolfsburg, sondern "individuell" arbeiteten. Es kann aber auch sehr gut sein, dass diese Spieler aktuell in Watte gepackt werden, damit sie sich nicht mehr verletzen. Am Montag schließt das Transferfenster, es ist gut möglich, dass dann dieses Trio nicht mehr bei den Niedersachsen ist.

Burnley buhlt um Weghorst

Bei Weghorst ist das Interesse vom englischen Premier-League-Schlusslicht FC Burnley mittlerweile verbrieft, der VfL ist bereit, den Torjäger der vergangenen Jahre ziehen zu lassen - die Verhandlungen laufen. Wenn die Ablöse stimmt und sich Weghorst, der immer von einem britischen Top-Klub träumte, auch mit dem Abstiegskampf in der Premier League anfreunden kann, geht der Deal über die Bühne. Ein Scheitern würde hier und da für lange Gesichter sorgen …

Es ist eine Operation am offenen Herzen, die der VfL aktuell betreibt. Schließlich ist er bereit, seinen Torjäger der Vergangenheit, der auch in dieser Saison mit sechs Treffern gemeinsam mit Lukas Nmecha bester VfL-Schütze ist, abzugeben. Ersatz muss womöglich her, zumal Nmecha (Knöchelverletzung) erst in den nächsten Wochen auf den Rasen zurückkehren wird. Die Situation erinnert an den Winter 2017/2018, als der VfL trotz Krise Mario Gomez an den VfB Stuttgart transferierte - am Ende retteten sich die Niedersachsen erst in der Relegation gegen Holstein Kiel.

Zwei Angebote für Guilavogui

Teil des möglichen kleinen Umbruchs mit großen Namen mitten in der Saison könnte auch Josuha Guilavogui werden. Dem Ex-Kapitän, der in der Rückrunde noch ohne Einsatzminute ist, liegen Angebote von Girondins Bordeaux und Galatasaray Istanbul vor, mit Abschiedsgedanken trägt sich der 31-Jährige schon seit geraumer Zeit.

Noch weniger Einsatzchancen hätte in der Rückrunde wiederum Daniel Ginczek (zwei Kurzeinsätze in dieser Saison), entsprechend würde der VfL dem Stürmer, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wird, keine Steine in den Weg legen. Laut "Bild" führt bei dem 30-Jährigen eine Transferspur zu Zweiligist Fortuna Düsseldorf.