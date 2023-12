Wolfsburger Offensiv-Wahrheit: Die wenigsten Chancen, aber Wind ist die Nummer eins der Liga

Wo stünde der VfL Wolfsburg nur ohne Jonas Wind? Natürlich eine hypothetische Frage, schließlich würde ein anderer Stürmer an der Stelle des Dänen angreifen. Und dennoch leistet Wind angesichts der eigentlichen Chancenarmut des VfL Außergewöhnliches.

18 Tore hat der VfL Wolfsburg in 14 Ligaspielen in dieser Saison erst erzielt, damit gehört die Mannschaft von Niko Kovac zum unteren Drittel der Bundesliga. "Das Pech", ist der Trainer überzeugt, "klebt uns im Moment an den Füßen." Sein Wunsch: Seine Spieler sollen "den Ball einfach irgendwie über die Linie drücken". Was klingt, als hätte der VfL eine Flut an Torchancen, die einfach nicht genutzt werden. Die Wahrheit über das Wolfsburger Offensivspiel sieht jedoch ganz anders aus. Mit 59 herausgearbeiteten Großchancen haben die Niedersachsen in dieser Saison bislang die wenigsten. Selbst die Kellerkinder Darmstadt (62 Chancen), Mainz (61), Köln (68), Union Berlin (62) und Bochum (69) haben sich mehr Möglichkeiten herausgespielt. Das Wolfsburger Plus: Immerhin stimmt die Effizienz. Die letztlich vor allem einen Namen trägt: Jonas Wind.

Jonas Wind ist an zwei Dritteln der VfL-Treffer beteiligt - Ligaspitze!

Der Däne ist die herausragende Person im Wolfsburger Spiel, angesichts seiner Statistik sogar in der gesamten Liga. An zwölf von den 18 Wolfsburger Toren war der 24-Jährige direkt beteiligt (neun Treffer, drei Vorlagen), das entspricht 67 Prozent. Kein anderer Spieler weist eine derart hohe Quote auf. Und: Bei allen fünf Wolfsburger Siegen in dieser Saison steuerte Wind mindestens einen Scorerpunkt bei.

Der VfL verwertet 30,5 Prozent seiner Chancen

Insgesamt ist es der VfL-Effizienz zu verdanken, dass das Gesamtresultat mit aktuell Platz elf nicht noch schlechter ist, wenngleich die Chancenverwertung (30,5 Prozent) auch nur Platz 10 in der Liga bedeutet. Aber: Erst sechsmal ging Wolfsburg effizienter mit seinen Chancen um. Zuletzt 2017/18 mit einer Quote von 33,9 Prozent (59 Chancen bei 20 Toren). Dennoch gilt: Der VfL muss offensiv zwingend zulegen, will er in der Liga die Kurve kriegen. Und muss hoffen, dass sich Jonas Wind nicht verletzt.