Wolfsburger Kartenflut: Van Bommel wünscht sich mehr Fingerspitzengefühl

Drei Platzverweise kassierte der VfL Wolfsburg in dieser Saison insgesamt bereits, 18 Gelbe Karten sind in der Bundesliga schon zusammengekommen. Zu viel, findet Trainer Mark van Bommel, der seine Spieler jedoch in Schutz nimmt.

Fingerzeig: Mark van Bommel wünscht sich etwas von den Schiedsrichtern und seinen Spielern. imago images/regios24