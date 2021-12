Wolfsburger Frust statt Furore: "Ich weiß, was du letzten Sommer nicht getan hast"

Der VfL Wolfsburg wollte in dieser Saison für Furore sorgen, nun herrscht großer Frust. Raus aus dem Pokal, raus aus Europa - dem Vorjahresvierten bleibt nur noch die Liga. Und jede Menge Arbeit.

Die Ausgangslage erschien günstig wie nie. Der VfL Wolfsburg hatte sich erholt von den chaotischen Jahren im Tabellenkeller, qualifizierte sich im vergangenen Mai erstmals seit 2015 wieder für die Champions League, konnte deshalb trotz der Corona-Pandemie und deren Folgen für das Fußball-Business als einer der wenigen Klubs in der Bundesliga so richtig investieren. Bornauw, Waldschmidt, die Nmechas, Philipp, Lukebakio, Vranckx, van de Ven - Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer langten ordentlich zu auf dem Transfermarkt, hielten den Erfolgskader zusammen. Denn sie hatten viel vor: "Unser Ziel bleibt", unterstrich Ex-Profi Schäfer, der mittlerweile zur Stimme und zum Gesicht der Wolfsburger Führung geworden ist, "dass wir uns für den Europapokal qualifizieren, in der Champions League und im Pokal wollen wir für Furore sorgen."

Jetzt, ein paar Monate später, ist von diesem Vorhaben nicht mehr viel geblieben. Ein Wechselfehler sorgte im Pokal für das peinliche Aus in der ersten Runde, das Europa-Ende folgte nun. Vor der enttäuschenden Kulisse von 6544 Zuschauern stolperte der VfL am Mittwochabend im "wahrscheinlich wichtigsten Spiel der jüngsten Vereinsgeschichte" (Florian Kohfeldt) aus der Königsklasse, beendete die so ausgeglichen wie schwache Gruppe G als Tabellenletzter. Tristesse pur. Furore? Fehlanzeige. Am Ende gab es lediglich einen Sieg im Heimspiel gegen Salzburg (2:1), alles andere war fußballerische Magerkost.

Und damit der Normalzustand der vergangenen Monate. Echte Euphorie war ohnehin schon nicht aufgekommen rund um den wieder erwachten Riesen, der sich fast schon traditionell immer dann selbst ein Bein stellt, wenn er gerade mal so richtig ins Laufen kommt. 2009 nach der Meisterschaft und 2015 nach dem DFB-Pokalsieg und dem Vize-Titel ging es anschließend jeweils beinahe bis in die 2. Liga. Und jetzt? Aktuell droht das graue Mittelmaß. Schon die vergangene Erfolgssaison endete trotz der Königsklassen-Quali nur überschaubar fröhlich, der Kaugummi-Poker um die Zukunft von Trainer Oliver Glasner wurde zum Stimmungskiller.

Der Österreicher aber hatte bei allen zwischenmenschlichen Problemen rund um den Rasen immerhin noch dafür gesorgt, dass da ein Team auf dem Platz stand, das jedem Gegner wehtat. Wenn sein Nach-Nachfolger Kohfeldt nun im Drei-Tage-Rhythmus fast schon darum fleht, dass seine Mannschaft zumindest Intensität und Aggressivität auf das Feld bringen möge, dann weiß man, dass zuletzt vieles kaputtgegangen ist. Der pure Wille gegen Lille, das Erzwingen des Sieges in diesem so bedeutsamen Endspiel? "Ich hätte es mir auf jeden Fall gewünscht", spricht Kohfeldt gegen Mitternacht einen Satz aus, der eigentlich alles sagt.

Mannschaft hat ihren Spirit verloren, Geschlossenheit, Wucht und Gier sind gewichen

Die Mannschaft hat ihren Spirit verloren, ihre Geschlossenheit, Wucht und Gier sind aus dem Kader gewichen wie die Luft aus einem zuvor prallen Luftballon. Dies alles nun Mark van Bommel in die Schuhe zu schieben, wäre viel zu einfach. Jeder Spieler hat offensichtlich mit sich zu kämpfen, ist weit entfernt von der Normalform. Die Bosse Schmadtke und Schäfer täuschten sich fatal bei der Wahl des Glasner-Nachfolgers, korrigierten früh dieses Missverständnis, das Kohfeldt nun kaum binnen weniger Wochen geradebiegen kann. "Ich weiß, was du letzten Sommer nicht getan hast" - so lässt sich die bisherige VfL-Saison überschreiben. Der neue Trainer drückt es diplomatisch aus: "Wir müssen uns darauf besinnen, was uns stark machen kann" - Stichwort Intensität. "Für die anderen Spielbereiche fehlen uns momentan die Automatismen. Die sind nicht in der Kürze der Zeit zu trainieren." Versäumnisse der Vorbereitung, in der van Bommel seinen Ballbesitz-Stil implementieren wollte. Erfolglos - dabei hatte es Spieler gegeben, die die Gefahr und das Risiko früh erkannten. Und so verlor die Pressing- und Umschaltmannschaft ihre Kraft, mit Xaver Schlager (Kreuzbandriss) obendrein einen Schlüsselspieler - aktuell steht das Team für praktisch gar nichts mehr. Und ist offenbar nicht in der Lage, sich selbst aus diesem Schlamassel zu befreien. Bezeichnend ist es, dass es zuletzt vor allem der 19-jährige Aster Vranckx ist, der sich gegen die Trägheit im VfL-Spiel wehrt.

Kohfeldt: "Es ist meine Aufgabe, positive Energie auszustrahlen"

Mit Blick auf die Rückrunde erscheint es fast schon wie ein Vorteil, dass sich die Niedersachsen nun voll auf die Liga konzentrieren können. Trainer Kohfeldt muss nun diese Saison retten und dabei aufpassen, emotional nicht von seiner Werder-Vergangenheit eingeholt zu werden, als er sich aus dem Negativsog nicht mehr befreien konnte. Der Fußballlehrer gewinnt durch den Tanz auf nur noch einer Hochzeit zumindest Trainingseinheiten auf dem Übungsplatz. Doch muss er auch die Mannschaft überzeugen von seiner Idee, er darf sie offenbar nicht überfrachten, muss im Augenblick die Einfachheit des Fußballspiels auf den Rasen bringen. "Es ist meine Aufgabe, positive Energie auszustrahlen und zu versuchen, diese Probleme zu lösen", sagt er. Die Überzeugung, dass der 39-Jährige den VfL wieder auf Vordermann bringen kann, ist unverändert da. Kohfeldt verlangt mehr Mut in allen Mannschaftsbereichen, wählte selbst aber gegen Lille die vorsichtige Variante, indem er mit Wout Weghorst und Luca Waldschmidt zunächst nur zwei Offensivspieler aufbot. "Vor ein paar Wochen", erinnert er sich zurück an Ende Oktober, "als ich hier angefangen habe, wirkte es so, als könnte es schnell in die richtige Richtung gehen." Und nun? "Man merkt schon, dass ein paar Dinge da sind, die etwas Zeit bedürfen." Zeit, die eigentlich kaum vorhanden ist.