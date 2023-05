Wolfsburger Fernduell mit Freiburg - Bornauw: "Ich zähle die clean sheets"

Zum zwölften Mal in dieser Saison spielte der VfL Wolfsburg gegen Mainz (3:0) zu null, gemeinsam mit Freiburgs Mark Flekken führt Torwart Koen Casteels die Weiße-Westen-Tabelle an. VfL-Verteidiger Sebastiaan Bornauw will den "Titel" holen.

Natürlich freute er sich darüber, dass ihm am 30. Spieltag sein erster Saisontreffer gelang. Per Kopf machte Sebastiaan Bornauw das zwischenzeitliche 2:0 gegen Mainz. "Das hat ein bisschen lange gedauert", räumt der Abwehrmann ein und verdeutlicht, was ihm noch wichtiger ist als Tore zu schießen: "Als Verteidiger verteidigt man zuerst." Und das gelang dem Belgier gegen Mainz ebenso gut (kicker-Note 1,5), zum zwölften Mal in dieser Saison hielt der VfL die Null. Bornauw betont: "Ich zähle die clean sheets."

Wer holt den "Abwehrtitel"?

Übersetzt sind dies weiße Bettlaken, im Fußball sind die weißen Westen gemeint. Spiele ohne Gegentor, bei denen Wolfsburg führend ist. Es ist ein Fernduell mit dem SC Freiburg. Auch das Team aus dem Breisgau und dessen Torwart Mark Flekken kommen in dieser Saison bereits auf ein Dutzend gegentorlose Partien. Ebenso Union Berlin, wo sich jedoch die Schlussmänner Frederik Rönnow (zehnmal zu null) und Lennart Grill (zweimal) die weißen Westen teilen. Vier Spiele sind noch zu spielen, so häufig wie möglich will Bornauw mit seinem Team noch die Null halten, den "Abwehrtitel" holen. "Es wäre schön, wenn wir das werden." Am vorletzten Spieltag geht's zu Flekkens Freiburgern …

Gewiss mit Bornauw in der Startelf. Die Verletzung von Teamkollege und Defensivkonkurrent Maxence Lacroix (Schulter-OP) sorgt dafür, dass der 24-Jährige für die restlichen Partien gesetzt sein dürfte. Das war in dieser Saison nicht immer der Fall. Der Belgier aber glaubt, dass der Konkurrenzkampf zwischen Lacroix, Micky van de Ven und ihm hilfreich für alle drei ist. "Das macht uns besser." Hinten wie vorne.