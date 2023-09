Wolfsburger Fans gucken in die Röhre: Kovac erklärt Spionage-Abwehr

In Wolfsburg wird kaum noch vor Zuschauern trainiert. VfL-Trainer Niko Kovac erklärt seine Spionage-Abwehr, bei der die eigenen Fans die Leidtragenden sind.

Vor ein paar Jahren gab es noch Gedanken, wie man die Fans des VfL Wolfsburg noch enger ranholen könnte an die Bundesligastars. Die Idee sah vor, einen Zugang zwischen die Trainingsplätze zu ermöglichen, damit die Anhänger ihrer Mannschaft noch näherkommen können. Davon ist der Klub längst abgerückt.

Mittlerweile gucken die Fans nahezu komplett in die Röhre, der VfL trainiert unter Trainer Niko Kovac fast nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und wann die Einheiten stattfinden, kommuniziert der Klub seit kurzem auch nicht mehr. Der Coach erklärt: "Es ist doch normal, dass man die Pforten schließt, wenn man taktische Elemente einstudiert."

Kovac: "Wir müssen ja nicht gleich alles verraten"

Der Grund dafür seien in erster Linie die Spione der anderen Klubs, schließlich unternimmt der VfL selbst alles, um Informationen über den kommenden Gegner in Erfahrung zu bringen. "Ich glaube, dass inzwischen viele unterwegs sind und sich Trainingseinheiten anschauen", erläutert Kovac, "wir müssen ja nicht gleich alles verraten, es muss ja auch ein bisschen was Überraschendes sein." Die verkomplizierte Informationsbeschaffung müsse der VfL ebenso für sich akzeptieren. "So geht es uns ja auch", sagt der Coach.

In Wolfsburg hing mal eine Kamera im Hochseilgarten

Dass in der Liga keine Möglichkeit ausgelassen wird, um taktische Geheimnisse auszukundschaften, hat der VfL selbst auch schon erlebt. Vor Jahren hatte ein Bundesliga-Konkurrent mal versucht, Aufnahmen des Wolfsburger Geheimtrainings zu machen, eine Kamera soll dabei an einem Baum im angrenzenden Hochseilgarten installiert worden sein. Der Spionage-Versuch flog aber rechtzeitig auf.

Die Leidtragenden sind die Fans, die ihre Mannschaft kaum noch zu sehen bekommen, wenngleich an Tagen des Geheimtrainings auch immer mal wieder Übungen auf einsehbaren Übungsplätzen absolviert werden. Doch wann genau trainiert wird in Wolfsburg, erfährt der Fan seit dieser Saison nicht mehr. Und somit auch kein Bundesligakonkurrent.

Spionage-Verdacht: Trainer Glasner brach 2019 eine öffentliche Einheit ab

Wie sensibel dieses Thema ist, war beim VfL schon unter Trainer Oliver Glasner zu beobachten, der 2019 vor einem Pokalspiel gegen den Halleschen FC mal eine öffentliche Einheit abbrach und kurzerhand auf den Trainingsplatz mit zugezogenen Vorhängen umzog. Der Österreicher hatte eine Videokamera auf einem Stativ entdeckt und hielt dies für einen Spionageversuch des Gegners. Tatsächlich war es aber nur ein Videoteam, das regelmäßig über den VfL berichtete. Ralf Heskamp, damaliger Sportdirektor beim HFC, reagierte verwundert: "Auch wir als Drittligist sind inzwischen so professionell, dass wir nicht Amateure losschicken zum Einholen von etwaigen Informationen …"