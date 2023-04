Wolfsburger EM-Hoffnung: Bleibt van de Ven deswegen beim VfL?

Micky van de Ven ist der Shootingstar dieser Saison beim VfL Wolfsburg. Bei zahlreichen Topklubs hat sich der Niederländer bereits auf das Transferradar gespielt haben. Dennoch glauben die VfL-Verantwortlichen daran, dass sie den 21-Jährigen noch halten können.

Es gibt nur noch zwei Feldspieler in dieser bald zu Ende gehenden Bundesligasaison, die noch nicht eine Spielminute verpasst haben: Freiburgs erfahrener Weltmeister Matthias Ginter (29) - und Wolfsburgs Shootingstar Micky van de Ven. Am Mittwoch feiert der Niederländer seinen erst 22. Geburtstag, für Trainer Niko Kovac ist er dennoch bereits eine unverzichtbare Größe. "Mein Herz lacht, ich freue mich, ich bin begeistert", gerät der Förderer auf kicker-Nachfrage ins Schwärmen. "Micky ist ein toller Junge, ein richtig guter Fußballer." Der mit seinen Auftritten Begehrlichkeiten weckt und die Frage aufwirft: Wie lange verteidigt er noch für den VfL?

Marcel Schäfer gibt sich ganz entspannt bei dieser Thematik. Einerseits, weil der Geschäftsführer den Vertrag mit dem Innenverteidiger gerade erst bis 2027 und ohne Ausstiegsklausel verlängert hat. Andererseits, weil es zur VfL-Philosophie gehören soll, dass Spieler wie van de Ven, der im Sommer 2021 für 3,5 Millionen Euro vom damaligen Zweitligisten FC Volendam kam, nach entsprechender positiver Entwicklung in Wolfsburg mit sattem Gewinn verkauft werden. Der Niederländer soll, so der Wunsch, eines Tages zum Gesicht dieser Strategie werden. Van de Ven hält seine Zukunft trotz Verlängerung offen und bestätigte unlängst das Interesse anderer Klubs. Er sagt: "Man weiß nie, was die Zukunft bringt."

Kovac lobt: "Das war à la bonne heure"

Vor allem viel Geld muss derjenige mitbringen, der den Abwehrmann verpflichten möchte. Boss Schäfer beschreibt die Vorzüge seines Spielers: "Linksfuß, extremes Tempo, spielt jede Sekunde. Micky bringt über die ganze Saison konstant sehr gute Leistungen." Und hat, wie der Manager und auch Coach Kovac betonen, trotzdem noch reichlich Entwicklungspotenzial. Gleichwohl ragt der 1,93-Meter-Mann schon jetzt heraus, ist mit einer Geschwindigkeit von 35,97 km/h der schnellste Innenverteidiger der Liga. Am Sonntag gegen Leverkusen (0:0) nahm er es ohne Probleme mit Bayers Topsprintern Moussa Diaby, den Xabi Alonso zur zweiten Hälfte dann lieber auf die linke Seite verschob, und Jeremie Frimpong auf. "Das war à la bonne heure", schwärmt Kovac, "was er im Moment zeigt, ist schon außerordentlich." Und wird europaweit registriert.

Dass es Interesse an van de Ven gibt, ist den Wolfsburger Entscheidern bekannt, offizielle Anfragen gebe es aber noch keine. Vor allem interessierte Klubs aus England können sich aber schon mal daran orientieren, was auf der Insel zuletzt so für Innenverteidiger über den Tisch ging. Chelsea zahlte für Wesley Fofana (22) stolze 80 Millionen Euro an Leicester City, van de Vens Landsmann Sven Botman (23), wie der Wolfsburger ein Linksfuß, war Newcastle United beim Wechsel von Lille in die Premier League 37 Millionen Euro wert. Kurzum: Unter 40 Millionen wird bei entsprechender Entwicklung nach kicker-Informationen kaum etwas gehen.

EM in Deutschland als Grund zu bleiben?

Liebend gerne würde Wolfsburg seinen Emporkömmling aber mindestens noch ein Jahr halten. Und sieht dafür nicht nur wegen van de Vens signalisierter Bereitschaft ("Die Chance ist groß") durchaus gute Argumente für sich. "Ich vermute", sagt Schäfer, "ohne, dass ich mit ihm gesprochen habe, dass die Nationalmannschaft ein Thema werden kann für ihn. Nächstes Jahr ist ein großes Turnier, vorher ist es immer der wichtigste Faktor, dass du spielst, unangefochtener Stammspieler bist. Ich glaube, diese Perspektive können wir ihm auch im nächsten Jahr bieten."

Hält die EM in Deutschland van de Ven, der es im Winter schon in den vorläufigen WM-Kader geschafft hatte, beim VfL? "Micky hat eine große Karriere vor sich, wenn er gesund und normal bleibt", ist Niko Kovac überzeugt. "Ich drücke ihm die Daumen." Zu gerne würde der Trainer seinen Shootingstar aber noch über den Sommer hinaus fördern. "Er muss noch ein paar Jahre hierbleiben", wünscht sich der 51-Jährige, "dann kann er irgendwann gehen …"