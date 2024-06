Wolfsburger Ambros wechselt nach Polen

Nach vier Jahren in Wolfsburg verlässt Lukas Ambros die Niedersachsen und spielt fortan für Gornik Zabrze in der ersten polnischen Liga. Der 20-Jährige kam 2020 aus der U 17 von Slavia Prag, feierte 2022/23 dann auch sein Bundesliga-Debüt, konnte sich schlussendlich aber nicht für weitere Einsätze aufdrängen. In der vergangenen Saison spielte der tschechische Mittelfeldspieler auf Leihbasis für die zweite Mannschaft des SC Freiburg.