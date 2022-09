Wolfsburg zwischen Wunsch und Wirklichkeit: 19 Stationen und ein "Star-Dirigent"

Seit dem 20. Juni arbeitet Niko Kovac in Wolfsburg mit seiner Mannschaft zusammen, weit vorangekommen ist er aktuell, Anfang September, noch nicht. Weil noch nicht einmal Grundtugenden abgerufen werden. Es wartet viel Arbeit - auf den Trainer und die Mannschaft.

Der Kader, das ist seit vergangener Woche mit der Schließung des Transferfensters klar, lässt sich nun nicht mehr verändern. 24 Feldspieler und vier Torhüter, das ist das, womit Niko Kovac nun in den kommenden Monaten auskommen muss. Doch da fängt die erste Problematik schon an, ganz zufrieden ist der Coach nicht mit dem, was er da zur Verfügung hat. "Wir haben viele Spielertypen, die von Haus aus eher den Kontakt nicht so suchen wie andere Mannschaften", erläuterte Kovac, der einen extrem körperlichen Fußball spielen lassen will. "Wir müssen versuchen, dies den Spielern so schnell wie möglich einzuimpfen."

Was Fragen aufwirft: Was hat der VfL in den vergangenen Vorbereitungswochen gemacht? Und: Ist es überhaupt möglich, aus Spielern wie Max Kruse, Luca Waldschmidt, Josip Brekalo oder Maximilian Philipp eine "Büffelherde" wie Sebastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic zu machen, wie sie Kovac einst bei Eintracht Frankfurt zur Verfügung hatte?

Es muss sich noch vieles finden beim VfL, der mit zwei Punkten aus fünf Spielen so schlecht wie noch nie in eine Bundesligasaison gestartet ist. Und das, obwohl bereits drei Heimspiele, davon zwei gegen die Aufsteiger Bremen (2:2) und Schalke (0:0), absolviert wurden. Dass vieles noch nicht zusammenpasst, belegen auch die Worte von Marcel Schäfer. "Es gibt große Ansatzpunkte, was wir besser machen müssen", sagt der Sportdirektor. Zum Beispiel, "dass alle elf Spieler einen Gedanken haben". Was sichtbar noch nicht der Fall ist und in den Aufgabenbereich des Trainers fällt.

"Es wurde weniger und weniger und weniger"

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft beim VfL aktuell jedoch noch ein riesiges Loch. Die Idee klingt gut: "Nach vorne verteidigen, den Gegner permanent unter Druck setzen", erklärt Schäfer. Jedoch: Schon nach 20 Minuten war davon nach der ordentlichen bis guten Anfangsphase gegen Köln (2:4) und trotz Führung nach bereits zwei Minuten nichts mehr zu sehen. "Es wurde weniger und weniger und weniger", kritisiert Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Diese Pressingverweigerung seiner Mannschaft gipfelte kurz vor der Pause in der Entstehung des Strafstoßes zum 1:3. Über sage und schreibe 19 Stationen, 18 davon in der Wolfsburger Hälfte, ließ der Gast den Ball nahezu ohne gegnerischen Körperkontakt zirkulieren, ehe Waldschmidt dann dazwischenging und Gegenspieler Jan Thielmann im Strafraum foulte.

"Sich gegenseitig pushen ist ein Grundprinzip"

Was anschließend folgte, war keinerlei Aufbäumen, kein Miteinander, um sich ernsthaft gegen die nächste Niederlage zu stemmen. Es wurde offensichtlich, dass sich auch die Mannschaft als Team (noch) nicht gefunden hat, dass nicht jeder für den anderen bedingungslos kämpft. Stattdessen wird von vielen nur wild gestikuliert - mit Max Kruse als "Star-Dirigent" im Mittelfeld. "Wir müssen noch mehr kommunizieren, fallen in schwierigen Phasen aber in Muster rein, dass die Kommunikation nicht so stattfindet", hat auch Schäfer erkannt. "Sich gegenseitig pushen, sich gegenseitig unterstützen, das ist ein Grundprinzip. Je mehr du das tust, umso aggressiver und intensiver kannst du spielen. Das machen wir einfach nicht gut." Und das muss sich schleunigst verbessern - sonst droht dem VfL sehr früh in dieser Saison der Abstiegskampf.