Wolfsburg zurück in der Negativspirale - irgendwas ist immer

Der VfL Wolfsburg ist nach dem 0:3 in Augsburg zurück in der Negativspirale. Nach drei Niederlagen in Serie müssen die Niedersachsen am Samstag gegen Arminia Bielefeld gewinnen, um nicht vollends in der Krise zu versinken.

Mark van Bommel wäre wohl zufrieden gewesen. Zumindest mit dem Wolfsburger Ballbesitz. 62 Prozent verbuchte der VfL am Sonntag beim FC Augsburg für sich, ein numerischer Ausdruck von Dominanz. Der Haken an der Sache: Dieses Mehr am Spielgerät brachte den Niedersachen rein gar nichts, sie gingen in der Fuggerstadt sang- und klanglos unter.

Weil der Gegner zehn Kilometer mehr lief und auch deutlich mehr sprintete (275:219), konnte es ihm beinahe egal sein, dass Wolfsburg sich die Kugel ohne Tempo und erkennbare Idee hin- und herschob. Mit 107,8 Kilometern riss der VfL die geringste Laufstrecke aller Teams am 28. Spieltag ab, lief gar ganze 17 Kilometer weniger als Hertha BSC in Leverkusen. Die Magath-Mannschaft verlor dennoch mit 1:2, was VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke zumindest in diesem Punkt recht gibt: Die schwache Laufleistung, so der 58-Jährige, sei zwar auch ein Thema, "aber nicht das hauptsächliche".

Vielmehr sei der jeweilige Auftritt seines Teams in beiden Strafräumen entscheidend gewesen für das 0:3 im Kellerduell. Und: "Man darf nicht vergessen, wir sind ohne Cheftrainer angereist - das macht was mit einer Mannschaft." Florian Kohfeldt fehlte aufgrund einer COVID-19-Infektion und wurde an der Seitenlinie von Schmadtke und Co-Trainer Vincent Heilmann vertreten.

Nach der Winterpause wird alles besser? Ein Irrglaube

Irgendwas ist beim VfL in dieser Saison immer eine Erklärung dafür, dass es nicht läuft. Als es schon in der Sommervorbereitung unter van Bommel fünf Testspiel-Niederlagen in Serie hagelte, wollten die Bosse dies nicht überbewerten, die Veränderung der Spielidee vom intensiven Pressing- und Umschaltfußball zum Ballbesitzspiel, von manchen in der Mannschaft vom ersten Tag der Vorbereitung skeptisch begleitet, brauche schließlich Zeit.

Die für den neuen Trainer dann nach neun Spielen abgelaufen war. Kohfeldt übernahm, startete mit zwei Ligasiegen und geriet dann in eine dramatische Negativspirale von wettbewerbsübergreifend elf Partien ohne Sieg und acht Pleiten in Serie. Der Grund war schnell gefunden: Aufgrund der Spiele in der Champions League - Wolfsburg schied in einer absolut machbaren Gruppe mit Sevilla, Lille und Salzburg als Tabellenletzter aus - hatte es an notwendiger Trainingszeit gemangelt. Die Ankündigung: Nach der kurzen Winterpause mit entsprechender Arbeit auf dem Übungsplatz werde alles besser.

Ein Irrglaube, den die Macher schnell selbst begradigen mussten. Weil der Januar alles noch viel schlimmer machte: Ein 0:1 in Bochum, ein 0:0 gegen Hertha BSC und ein 0:2 in Leipzig erforderten eine Operation am offenen Herzen, mitten in der Saison nahm der VfL gravierende Kaderkorrekturen vor. Er trennte sich von Torjäger Wout Weghorst (Burnley) und Ex-Kapitän Josuha Guilavogui (Bordeaux) und holte vor allem mit Max Kruse, gerade 34 geworden und aufgrund der körperlichen Verfassung nur noch ein Spieler für Momente statt hochintensive Teamarbeit über 90 Minuten, die erhoffte Portion Abgezocktheit in das Aufgebot.

Und siehe da: Ein Sieg gegen Fürth (4:1), einer in Frankfurt (2:0) und auch noch mal einer gegen Union Berlin (1:0), weniger desolate Auftritte als noch zuvor. Die Wende schien zu gelingen, blieb jedoch nur von kurzer Dauer. Aber auch für die nur vier Punkte aus den vergangenen sechs Partien finden sich Erklärungen. Mal waren es fünf Minuten Tiefschlaf gegen Hoffenheim (1:2), dann drei individuelle Fehler in Freiburg (2:3), gegen Leverkusen (0:2) fehlte die Reife, am Sonntag in Augsburg nun der Trainer. Irgendwas ist immer.

Kohfeldts Schnitt: 0,95 Punkte pro Spiel

Florian Kohfeldt versucht alles seit seinem Amtsantritt Ende Oktober, seine Bilanz aber sieht unverändert schlecht aus. Fünf Siege, drei Remis und elf Niederlagen sind nach 19 Ligapartien unter der Führung des 39-Jährigen notiert, das ist ein Punkteschnitt von 0,95 pro Spiel. Die Zahlen eines Absteigers. Eine "Pseudodiskussion" über einen möglichen Impuls in Form eines erneuten Trainerwechsels lehnt Schmadtke strikt ab, "die gibt es bei uns nicht".

Ansonsten kriegen wir ein größeres Problem als das, was wir jetzt eh schon haben. Jörg Schmadtke

Damit sich die Not im Tabellenkeller aber nicht weiter vergrößert, muss Kohfeldt, der am Dienstag auf dem Trainingsplatz zurückerwartet wird, mit seinem Team am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bielefeld gewinnen. Wie verfahren die Kiste ist, lassen die Worte von Boss Schmadtke erahnen. Nach 28 Spieltagen und Dauerkrise appelliert er immer noch an sein träges Team: "Ich glaube, dass wir den Abstiegskampf verstehen müssen, dass wir uns deutlich mehr wehren müssen. Ansonsten kriegen wir ein größeres Problem als das, was wir jetzt eh schon haben."

Die Hoffnung beruht auf dem, was der VfL der Konkurrenz vermeintlich voraushat. "Wir haben eine individuelle Qualität, die wir natürlich auch abrufen müssen." Wenn aber die Qualitätsspieler nicht bereit sind, sich zu quälen, wird's kompliziert.