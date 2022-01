Wolfsburg wirbelt: Wind und Weghorst

Der VfL Wolfsburg wälzt in der Winterpause seinen Kader um. Ein neuer Stürmer ist bereits im Anflug.

Wer seine Hausaufgaben im Sommer nicht erledigt hat, muss häufig im Winter nachsitzen... Der VfL Wolfsburg ist in der Bundesliga abgestürzt, der Vorjahresvierte schwebt als aktueller Tabellen-15. in Abstiegsgefahr. Und hat sich nun daran gemacht, seinen Kader mitten in der Saison umzugestalten. Mit Admir Mehmedi (Antalyaspor) und Daniel Ginczek (Düsseldorf) sind bereits zwei Offensivspieler gewechselt, bei Wout Weghorst steht der Abschied in Richtung England (Burnley) bevor - so sich der Angreifer mit dem Kampf um den Klassenerhalt in der Premier League anfreunden kann.

Wind auf dem Weg nach Wolfsburg

Dennoch sorgt der VfL bereits vor und steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Jonas Wind. Laut dänischen Medienberichten ist der Angreifer des FC Kopenhagen an diesem Sonntag bereits nach Wolfsburg aufgebrochen, bis zum Ende der Transferperiode am Montag muss der Wechsel über die Bühne gehen. Unter zwölf Millionen Euro lässt der 13-malige dänische Meister seinen Stürmer (Vertrag bis 2025), der in dieser Saison in 16 Ligaspielen sechsmal und in fünf Conference-League-Partien viermal traf, nicht ziehen. In bislang zwölf Länderspielen hat Wind vier Tore erzielt. Nun steht der Sprung des 1,90 Meter langen, physisch und auch technisch starken Angreifers in die Bundesliga bevor.

Dass er in Wolfsburg noch gemeinsam mit Weghorst auf Torejagd geht, ist eher unwahrscheinlich. Auch am Samstag trainierte der Niederländer schon nicht mehr mit seiner Mannschaft, alle Parteien sind mittlerweile der Meinung, dass ein Abschied des 29-Jährigen das Beste wäre. Wenngleich nicht ohne Risiko, schließlich war Weghorst drei Jahre lang der VfL-Torjäger schlechthin und ist auch in dieser Spielzeit mit sechs Ligatoren der treffsicherste Schütze.

Guilavogui ist in Bordeaux

Bereits abgereist ist Ex-Kapitän Josuha Guilavogui, der in Bordeaux die letzten Formalien auf seinem Weg zu Girondins klärt. Wurde dem Franzosen zu Amtsantritt von Trainer Florian Kohfeldt Ende Oktober noch eine eminent wichtige Rolle in der Mannschaft zugewiesen, so kam er in der Rückrunde bislang gar nicht mehr zum Einsatz. Und verabschiedet sich wie die Kollegen Mehmedi, Ginczek und womöglich auch Weghorst inmitten der Saison. Dem gegenüber steht bislang ein Zugang: Der linke Außenbahnspiele Kevin Paredes kommt für 6,5 Millionen Euro von MLS-Klub D.C. United. Wind dürfte der nächste sein.