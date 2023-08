Wolfsburg winkt Geldregen: Van de Ven vor dem Absprung

Seit Wochen wird Micky van de Ven mit einem Wechsel zu den Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht, nun steht dieser offenbar bevor. Der VfL Wolfsburg hat eine satte Ablöse im Blick.

Letzter Auftritt im VfL-Trikot? Micky van de Ven am Mittwoch im Test gegen Spezia Calcio (1:2). IMAGO/regios24

Während der FC Bayern weiterhin fieberhaft daran arbeitet, Harry Kane von den Tottenham Hotspur in die Bundesliga zu locken, geht Micky van de Ven wohl den umgekehrten Weg: Am Freitag meldeten mehrere englische Medien, darunter "The Athletic", dass die Spurs unmittelbar vor einer Einigung mit dem VfL Wolfsburg stehen.

Demnach können die Wölfe mit einer Sockelablöse von rund 40 Millionen Euro für den 22-jährigen Innenverteidiger rechnen, die sich über Bonuszahlungen noch auf etwa 50 Millionen Euro erhöhen können. Damit wäre van de Ven nach Kevin De Bruyne, der im Sommer 2015 für 75 Millionen Euro zu Manchester City wechselte, der zweitteuerste Abgang der Wolfsburger Klubgeschichte.

Ein Jahr nach seiner Verpflichtung von seinem Ausbildungsklub FC Volendam hatte van de Ven in der abgelaufenen Bundesliga-Saison seinen Durchbruch geschafft. Nur eine Gelbsperre verhinderte, dass der 1,93 Meter große Linksfuß jede Minute auf dem Platz stand (ein Tor, zwei Vorlagen, kicker-Notenschnitt 3,30). Dabei beeindruckte er vor allem mit seinem hohen Tempo. Mit einem Topspeed von 35,97 km/h lag er unter allen Bundesliga-Profis 2022/23 auf dem elften Platz.

Dritter teurer Spurs-Neuzugang? - VfL hat schon vorgesorgt

Bei den Spurs, die ihre schwache Vorsaison unter Anleitung des neuen Trainers Ange Postecoglou vergessen lassen wollen, wäre van de Ven nach Mittelfeldspieler James Maddison (Leicester) und Rechtsverteidiger Pedro Porro (Sporting Lissabon) bereits der dritte Neuzugang im Bereich von 40 Millionen Euro.

Der VfL hatte fürs Abwehrzentrum bereits Cedric Zesiger, der für fünf Millionen Euro vom Schweizer Doublesieger Young Boys Bern kam, und den zuletzt an Schalke verliehenen Moritz Jenz, für den der FC Lorient sechs Millionen Euro erhielt, verpflichtet. Van de Vens Abgang in diesem Sommer stand schon seit vielen Wochen im Raum, obwohl der niederländische U-21-Nationalspieler erst im März bis 2027 verlängert hatte.