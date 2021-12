Wolfsburg weiter im freien Fall: "Enttäuschung ist riesengroß"

Der Trainer-Wechsel ist beim VfL Wolfsburg längst verpufft. Gegen Köln kassierten die Niedersachsen die sechste Pflichtspiel-Pleite in Folge.

Nicht einmal eine Woche war es her, als zum letzten Mal die Champions-League-Hymne in der Volkswagen-Arena erklungen war. Von Champions League ist der VfL in dieser Saison längst weit entfernt, stattdessen muss der Blick nun wohl nach unten gerichtet werden.

Dabei begann alles unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt so vielversprechend, der 39-Jährige startete mit drei Siegen in sein Engagement beim VfL. Doch es folgte der freie Fall. Seither sind sieben Spiele vergangen, nur einen Punkt holten die Niedersachsen dabei - gegen den 17. aus Bielefeld.

Desolate Defensive

Seither blieben die Kohfeldt-Schützlinge nie unter zwei Gegentreffern und stürzten aus den Europa-Cup-Rängen ins untere Mittelfeld. Gegen Köln sollte nach fünf Niederlagen in Serie alles besser werden und zunächst schien auch Besserung in Sicht.

Doch trotz zweier Führungen standen die "Wölfe" am Ende erneut mit null Punkten da - und das lag einmal mehr an der mangelnden Defensivleistung. Bei den ersten beiden Gegentreffern befand sich die Abwehr der Niedersachsen im Tiefschlaf, beim K.o. von Anthony Modeste kurz vor Schluss fühlten sich weder Bornauw noch Lacroix für den Franzosen zuständig.

"Das muss man erstmal sacken lassen"

"Es liegt auf der Hand, dass wir im Moment einfach nicht gut genug verteidigen", so ein sichtlich geknickter VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer nach der Partie. Er untermauerte anschließend seine Gefühle auch verbal: "Das muss man heute erstmal sacken lassen. Das ist ein weiterer Rückschlag, die Enttäuschung ist riesengroß."

Den Wölfen bleibt nur noch eine Chance, sich vor der Winterpause aus der anhaltenden Krise zu befördern und das ausgerechnet am Freitag bei Herbstmeister Bayern München. Sollte es dort die siebte Pleite in Folge geben, droht endgültig ein unangenehmes Weihnachtsfest für die Niedersachsen.