Wolfsburg-Wechsel vor Abschluss: Das sagt Olic über teuren Majer

Der VfL Wolfsburg will sich vor dem Start in die Bundesliga-Saison weiter verstärken. Im Fokus: Der Kroate Lovro Majer (Stade Rennes), der schon am Dienstag in Wolfsburg ankommen könnte. Ex-Wolf Ivica Olic kennt den Nationalspieler, der rund 25 Millionen Euro kosten soll, bestens.

Kommt er oder kommt er nicht? Der VfL Wolfsburg will Lovro Majer von Stade Rennes verpflichten, der kroatische Nationalspieler soll die Lücke schließen, die Felix Nmecha mit seinem Abgang zu Borussia Dortmund hinterlassen hat. Die Verhandlungen sind nach kicker-Informationen weit gediehen, könnten am Dienstag oder Mittwoch zum Abschluss gebracht werden. Die Hoffnung ist, dass der 25-Jährige noch am Abend in Wolfsburg eintrifft.

Bis dahin müssen aber noch einige Dinge geklärt werden, vor allem finanzieller Art. Aktuell befindet sich der Berater von Majer in Rennes, um den Wechsel nach Wolfsburg voranzutreiben. 30 Millionen Euro, so ist zu hören, wird der VfL nicht zahlen, bei einer Ablöse von 25 Millionen Euro könnte der Deal über die Bühne gehen.

Wen will Wolfsburg da? Ivica Olic, der von 2012 bis 2015 für den VfL stürmte und Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft ist, kennt Majer bestens, hat ihn regelmäßig in Frankreich beobachtet. 22 Länderspiele (vier Tore) hat der Mittelfeldmann für den Vizeweltmeister von 2018 absolviert.

"Wir haben ein überragendes Mittelfeld", sagt Olic, "deswegen hat Lovro nicht so oft in der Startelf gestanden. Aber wenn er gespielt hat, hat er es richtig gut gemacht." Während der in Zagreb bei Lokomotiva und Dinamo ausgebildete Majer in Frankreich bisweilen auch auf dem rechten Flügel spielte, sieht Olic in ihm vorrangig einen zentralen Mann.

Lovro hat eine überragende Technik, er spielt super Pässe. Ivica Olic

"Auf der Acht oder auf der Zehn", so der Ex-Profi. "Lovro hat eine überragende Technik, er spielt super Pässe. Er hat einen fantastischen linken Fuß, kann aber auch gut mit rechts schießen." Den Schritt nach Deutschland zum VfL traut Olic seinem Landsmann zu. "Ich bin überzeugt, dass er sich schnell an die Bundesliga gewöhnen kann."

Gehen Vranckx und Philipp noch?

Nun müssen nach kicker-Informationen noch die letzten Details geklärt werden, wenn alles wie geplant läuft, könnte Majer schon am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Aufsteiger Heidenheim zum Wolfsburger Aufgebot gehören.

Andere wiederum könnten demnächst noch den Klub verlassen. Die PSV Eindhoven will unverändert Aster Vranckx, wenngleich es bislang noch keine Verhandlungen geben soll. Beim Pokalsieg am Wochenende gegen Makkabi Berlin (6:0) saß der Rückkehrer vom AC Mailand 90 Minuten auf der Bank. Gar nicht erst im Kader stand Maximilian Philipp, dessen Einsatzchancen sich bei einem Majer-Deal noch weiter verschlechtern würden.