Wolfsburg verspielt Europa fahrlässig: Ohne "letzten Punch" zum Knock-out

Wolfsburg liegt nach dem 1:2 gegen Hertha am Boden, das Kovac-Team hat den Einzug in das internationale Geschäft fahrlässig verspielt.

Der Schock stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Mit gesenkten Köpfen stapften die Spieler des VfL Wolfsburg in die Kabine, einige lehnten jeden Kommentar aber, nach und nach sprachen zumindest die Führungsspieler wie Maximilian Arnold, Yannick Gerhardt oder Josuha Guilavogui über das Geschehene.

Ziel verfehlt

Der internationale Wettbewerb hatte für den VfL Wolfsburg auf dem Silbertablett gelegen, in der Bundesliga-Blitztabelle zur Halbzeit rangierte das Team von Trainer Niko Kovac auf Rang 6. Konkurrent Leverkusen lag in Unterzahl in Bochum in Rückstand, man selbst spielte den mit diversen Talenten angetretenen Absteiger aus Berlin regelrecht an die Wand, führte hochverdient, aber auch nur mit 1:0. Doch was passierte dann? Eine eklatante Chancenverwertung, grobe Fahrlässigkeit und ein eiskalt zuschlagender Gast führten zu einer blamablen, für den VfL extrem bitteren Wende. Von 6 auf 8 in 45 Minuten - die europäischen Wettbewerbe finden auch in der kommenden Saison ohne Wolfsburg statt. Der VfL hat sein Saisonziel verfehlt.

"Der Worst Case ist eingetreten", sagt Mittelfeldmann Gerhardt völlig konsterniert, "wir hatten solch' eine Riesenchance. Nach 30 Minuten muss es 3:0 stehen." Mehr als der Führungstreffer durch Jakub Kaminski in der 2. Minute war aber nicht drin. Trotz weit mehr als zehn hochkarätiger Torchancen. "Am Ende hätte uns ein Punkt gereicht", rechnet Gerhardt vor. "Das ist der Wahnsinn. Das ist einer der bittersten Momente." Das sagt ein Mann, der mit diesem Klub bereits am Abgrund zur 2. Liga stand.

Jetzt spielen wir einfach wieder um gar nichts. Yannick Gerhardt

Nun steht der VfL mit leeren Händen da. Kann auf eine Entwicklung verweisen, die von Rang 12 aus dem Vorjahr nun auf Platz 8 führt, wirklich zufrieden kann damit aber niemand sein. Zumindest nicht an diesem Samstag. "Jetzt spielen wir einfach wieder um gar nichts", blickt Gerhardt auf die kommende Saison voraus, wenn er unter der Woche erneut auf dem Sofa Platz nehmen muss, während die lachenden Sechsten und Siebten aus Leverkusen und Frankfurt durch Europa reisen.

Was bedeutet Platz 8 für den Kader?

Ein Rückschlag, der nachwirken könnte beim VfL, der Spieler bei sich versammelt hat, die allesamt in Wolfsburg sind, weil sie international spielen wollen. Geschäftsführer Marcel Schäfer betont zwar, bei sämtlichen Akteuren das Heft des Handelns in der Hand zu halten, und doch dürfte sich der eine oder andere mit Wechselgedanken tragen.

Ohne den "letzten Punch" zum Knock-out

Der Manager spricht von einer "riesigen Enttäuschung" für den VfL Wolfsburg. "Wir haben das Ziel ausgegeben", sagt Schäfer, "international zu spielen." Der VfL war ganz dicht dran, hat dann aber gegen Hertha "die skrupellose Seite des Fußballs kennengelernt". Mit einem Merkmal, das die Mannschaft durch die gesamte Saison begleitet hat. "Der letzte Punch", so der Boss mit ernster Miene, "hat uns gefehlt."

Was am letzten Spieltag zum Knock-out im Kampf um Europa führte.