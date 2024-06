Wolfsburg verpflichtet Peddemors und lässt sie in Enschede

Der VfL Wolfsburg hat Ella Peddemors vom FC Twente Enschede verpflichtet, spielen wird die 21-jährige niederländische Junioren-Nationalspielerin aber erst einmal weiter in Enschede.

Caitlin Dijkstra wurde im Sommer 2023 vom VfL Wolfsburg unter Vertrag genommen, blieb aber beim FC Twente Enschede, um sich dort noch eine Saison in Ruhe weiterentwickeln zu können. Das gleiche Modell wie bei der nun 25-jährigen Abwehrspielerin, die ab der kommenden Spieltzeit für den VfL auflaufen wird, zieht der Frauen-Bundesligist nun auch bei Ella Peddemors durch.

Die Mittelfeldspielerin wurde ebenfalls bei den Niedersächsinnen mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet und bleibt per Leihvertrag eine Saison in Endeschede, ehe sie dann 2025 zu den Wölfinnen stößt.

"Ich bin sehr glücklich darüber, bei einem großartigen Klub mit einer überaus erfolgreichen Geschichte im Frauenfußball unterschrieben zu haben", meinte Peddemors, die jetzt schon die Erfahrung von 75 Pflichtspielen hat - 60 in der niederländischen ersten Liga, sieben in den beiden niederländischen Pokal-Wettbewerben, vier in der Champions League und weitere vier in der Qualifikation für die Königsklasse.

Mit Blick auf unsere perspektivische Kaderausrichtung passt sie dann 2025 perfekt in unser Anforderungsprofil. Ralf Kellermann

"Nach einer weiteren Saison beim FC Twente das Trikot des VfL Wolfsburg tragen zu dürfen und Teil dieses Klubs zu sein, erfüllt mich mit Stolz", so die Mittelfeldspielerin, die überzeugt ist, "dass eine weitere Saison bei Twente das Beste für meine Entwicklung als Spielerin ist".

Königsklassen-Debüt gegen Wolfsburg

Mit Wolfsburg kam die Niederländerin auch schon in Berührung, denn mit 17 Jahren feierte sie im Oktober 2019 ihr Champions-League-Debüt gegen den VfL: Im Achtelfinal-Rückspiel (0:1) stand sie als 17-Jährige unter dem damaligen Twente- und jetzigen VfL-Coach Tommy Stroot über die volle Spielzeit auf dem Rasen.

"Ella ist eine sehr talentierte wie ehrgeizige Spielerin, die in den letzten fünf Jahren zu einer Leistungsträgerin beim FC Twente gereift ist. Ich bin davon überzeugt, dass sie noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen ist", erklärte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball in Wolfsburg. "Umso mehr freue ich mich, dass sich Ella für eine Zukunft bei uns entschieden hat - unabhängig davon, wer 2025 als Cheftrainer verantwortlich sein wird. Ich bin davon überzeugt, dass ihr ein weiteres Jahr beim FC Twente guttun wird, um weitere Erfahrungen auf hohem Niveau - bestenfalls in der Champions League - zu sammeln. Mit Blick auf unsere perspektivische Kaderausrichtung passt sie dann 2025 perfekt in unser Anforderungsprofil."

Wie man Titel gewinnt, weiß Peddemors auch, denn die 21-Jährige wurde schon viermal niederländische Meisterin - zuletzt im Mai 2024 mit zwei Zählern Vorsprung vor Ajax Amsterdam.