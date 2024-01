Wolfsburg verleiht Lange nach Rödinghausen

Der VfL Wolfsburg verleiht bis Sommer den 19-jährigen Felix Lange an den Regionalligisten SV Rödinghausen. Der Defensivspieler durchlief beim VfL seit 2020 sämtliche Jugendteams, führte die U 17 und die U 19 als Kapitän an. Seit Sommer 2023 gehört er zum Profikader, kam in der laufenden Saison aber nicht in der Bundesliga zum Einsatz. "Wir freuen uns sehr, mit Felix einen top ausgebildeten und talentierten Verteidiger ausleihen zu können, der die entstandene Lücke im Kader optimal ausfüllt", so Sportdirektor Alexander Müller. Rödinghausen musste jüngst Ibrahim Kaba nach Lippstadt abgeben.