Wolfsburg verlängert mit Pajor bis 2025

Der VfL Wolfsburg hat eine "zentrale Personalie" geklärt: Torjägerin Ewa Pajor besitzt einen neuen Vertrag.

"Bis mindestens 2025" bleibt Ewa Pajor dem VfL erhalten, wie der deutsche Meister und Pokalsieger am Montag vermeldete. Die polnische Stürmerin hat ihren 2023 auslaufenden Vertrag somit um zwei weitere Spielzeiten verlängert.

Seit 2015 spielt die heute 25-Jährige schon bei den Niedersachsen, kam im grün-weißen Trikot 83-mal in der Bundesliga, 19-mal im DFB-Pokal sowie 33-mal in der Champions League zum Einsatz. Unter dem Strich stehen bislang fünf Meistertitel und gar sieben Pokalsiege in ihrer Vita.

In der Saison 2018/2019 wurde Pajor mit 24 Treffern Bundesliga-Torschützenkönigin. Für die polnische Nationalmannschaft absolvierte sie bisher 69 Spiele und erzielte insgesamt 46 Tore.

"Fühle mich zu Hause"

"Ich bin sehr glücklich, dass ich weitere Jahre in Wolfsburg bleiben werde. Für mich ist das wie eine neue Herausforderung", wird Pajor in der offiziellen VfL-Verlautbarung zitiert. "In Wolfsburg fühle ich mich zu Hause, ich identifiziere mich voll und ganz mit der Philosophie beim VfL", so die Polin weiter, die "in diesen sieben Jahren in Wolfsburg sehr gereift" sei, sich aber dennoch weiterentwickeln will.

Pajor: "Die Siegermentalität ist hier immer allgegenwärtig und ich möchte mit Wolfsburg weitere Titel gewinnen - alle möglichen Titel." Es komme "noch mehr - und ich kann es kaum erwarten."

"Eine der weltweit besten Stürmerinnen"

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, äußerte sich ebenfalls zur Vertragsverlängerung mit der Leistungsträgerin: "Ewa kam als 18-Jährige zu uns und hat sich im Laufe der Zeit zu einer der weltweit besten Stürmerinnen entwickelt. Neben ihren sportlichen Qualitäten verfügt sie über eine starke Mentalität, mit der sie die Mannschaft mitreißen kann. Sie legt in allen Bereichen eine große Professionalität an den Tag und ist damit gerade für viele junge Spielerinnen ein Vorbild. Wir sind sehr glücklich, Ewa weiterhin in unserem Team zu wissen."

Verletzungsbedingt kam Pajor nach einer Knie-Operation in der vergangenen Spielzeit auf nur sieben Liga-Einsätze, in denen sie neun Treffer verbuchen konnte. Erst Anfang April feierte sie ihr Comeback und unterstrich gleich wieder ihre Qualitäten. Im DFB-Pokal-Finale gegen Turbine Potsdam (4:0) stellte sie mit einem Doppelpack vor der Pause die Weichen auf den nächsten VfL-Cup-Triumph.