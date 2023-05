Wolfsburg: Van de Ven und viel harte Arbeit - Trio fehlt beim BVB

Tolle Atmosphäre, spannende Konstellation in der Tabelle. Kann der VfL die Dortmunder ein zweites Mal in dieser Saison ärgern? Der Trainer gibt sich zuversichtlich, zeigt aber auch Respekt vor dem Gegner.

Eine seiner sieben Saisonniederlagen kassierte Meisterschaftsanwärter Dortmund im November beim 0:2 in Wolfsburg. Natürlich wollen die "Wölfe" die Westfalen erneut ärgern, doch gibt es in der Bundesliga aktuell kaum kompliziertere Aufgaben. "Es ist wirklich schwer, in Dortmund zu gewinnen - nicht nur für den VfL", weiß Niko Kovac.

Kovac: "Wir werden hart, hart arbeiten müssen"

"Aber wir haben es im Hinspiel geschafft, die Serie des BVB in Wolfsburg zu beenden, weil wir früh in Führung gegangen sind, gut verteidigt und konzentriert gearbeitet haben. Auch am Sonntag müssen wir mutig sein, denn wenn man sich dort versteckt, wird man zwangsläufig erdrückt. Wir werden hart, hart arbeiten müssen."

Der Trainer baut auf eine funktionierende Defensive und auf einen Rückkehrer, der zuletzt beim 3:0 daheim gegen Mainz eine Gelb-Sperre abbrummen musste: Micky van de Ven. "Ich freue mich, dass Micky wieder zurück ist", so Kovac über seinen Top-Abwehrspieler, "zumal wir mit Maxence Lacroix (Schulterverletzung, d. Red.) einen Innenverteidiger verloren haben. Mit ihm haben wir hinten wieder einen Stabilisator, der uns mit seiner Qualität sowohl am Ball als auch gegen den Ball helfen wird."

Wie genau es die Niedersachsen mit dem Niederländer angehen werden, verrät dessen Coach naturgemäß noch nicht: "Wir haben die Möglichkeit, Dreier- oder Viererkette zu spielen - das lassen wir uns noch offen, denn mein Kollege Edin Terzic soll sich auch ein paar Gedanken über uns machen, so wie wir auch über seine Mannschaft."

Kovac zeigt sich sehr zuversichtlich

Zuversicht und Optimismus sind im andauernden Kampf um einen internationalen Startplatz Begleiter der Wolfsburger. Man habe in der Vergangenheit bewiesen, dass man sich gut entwickelt habe und guten Mannschaften Paroli bieten könne, so Kovac voller Überzeugung. "Daher gehe ich von einem offenen Spiel aus. Ich bin davon überzeugt, dass wir das Maximum geben können, was momentan in uns steckt."

Die außergewöhnliche Kulisse im Signal-Iduna-Park und die Konstellation in der Tabelle sollen beflügelnd wirken. "Die Dortmunder sind die beste Rückrundenmannschaft, haben die meisten Punkte geholt und zu Hause fast alle Spiele gewonnen. Mit der Unterstützung der Zuschauer sind sie zu Hause eine Macht. In dem Stadion herrscht eine tolle Atmosphäre. Für jeden einzelnen Spieler ist es was Besonderes, dort zu spielen. Ich bin mir sicher, dass sich die Jungs darauf freuen. Für uns geht es noch um einiges - und für den BVB noch um viel mehr."

Zum Personal: Neben Lacroix komplettieren Paulo Otavio (Syndesmoseriss) und Lukas Nmecha (Knieblessur) das Trio der in Dortmund fehlenden Spieler. Ansonsten kann Kovac am Sonntagabend aus dem Vollen schöpfen.