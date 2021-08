Wolfsburg: Van Bommel und die Eventualitäten in Berlin

Nach dem mühsamen Auftaktsieg gegen Bochum wird es für den VfL Wolfsburg bei Hertha BSC kaum einfacher. Trainer Mark van Bommel freut sich derweil auf einen "ähnlichen Typen" auf der gegnerischen Trainerbank.

Wer selbst einmal Fußball gespielt hat, kennt das Gefühl, das van Bommel noch einmal vom Auftaktspiel der Wolfsburger gegen Bochum beschrieb. "Auch wenn es sich komisch anhört: Gegen zehn Spieler ist es fast immer schwieriger als gegen elf", nennt der Trainer den großen Zwiespalt, der sich paradoxerweise auch aus einem frühen 1:0-Vorsprung und langer eigener Überzahl ergeben kann. "Man ist zwar mit einem Mann mehr auf dem Platz, aber zum Schluss kommen Zweifel, ob man eher auf das 2:0 geht oder den 1:0-Vorsprung sichert. Und dann bekommt der Gegner fast immer eine Chance."

Wir müssen gut vorbereitet sein - und zwar so, dass man ungefähr weiß, was auf dem Platz passiert. Mark van Bommel

Also am Samstag bei Hertha BSC am liebsten Elf gegen Elf bis zum Abpfiff? Wie auch immer, es werde eine große Herausforderung im Olympiastadion, da ist sich der Coach sicher: "Ich gehe davon aus, dass es nicht einfach wird. Hertha hat die letzten Jahre viel investiert, gute Spieler gekauft und eine starke Truppe mit einer Idee. Wir müssen gut vorbereitet sein - und zwar so, dass man ungefähr weiß, was auf dem Platz passiert." Es gelte, für alle Eventualitäten einen Plan und eine Antwort parat zu haben. Oder, wie es der 44-jährige Niederländer in seinen Worten formuliert: "Man weiß ja nie, wie ein Gegner spielt oder was er vorhat. Aber die Spieler müssen wissen: Wenn dieses passiert auf dem Platz, ist das unser Anker. Und wenn jenes passiert, müssen wir so reagieren."

Freudige Reaktionen wird bei van Bommel das Wiedersehen mit seinem Trainerkollegen Pal Dardai auslösen. "Wir haben uns mehrmals getroffen auf dem Platz und das waren immer schöne Zweikämpfe. Ich habe sogar auch ein Trikot mit Pal getauscht. Wir sind ähnliche Typen und haben immer alles gegeben für den Verein, in dem wir gespielt haben, und haben immer alles getan, um zu gewinnen", sieht der Wolfsburger Parallelen, die die beiden Fußballlehrer als Aktive einst vereinte. "Aber jeder hat seine eigene Idee als Trainer - und so muss es auch sein."

Fünf Akteure fehlen

Fehlen werden den Wölfen in der Hauptstadt zumindest fünf Spieler. Bei Paulo Otavio (Sprunggelenk), Bartosz Bialek und William (beide Kreuzbandriss) dauere es noch. Felix Nmecha und Aster Vranckx machten nach ihren Muskelproblemen teilweise wieder im Mannschaftstraining mit, seien aber noch nicht reif für den Kader, so van Bommel. "Wir müssen sie ranführen, aber es sieht gut aus. Es geht bergauf mit ihnen."