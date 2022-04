Wolfsburg und Wimmer: Im Abstiegskampf geht es auch um zwei Millionen Euro

Wie viel muss der VfL Wolfsburg für Neuzugang Patrick Wimmer bezahlen? Das entscheidet sich in den nächsten Wochen: Steigt Bielefeld wird der Österreicher günstiger.

Der VfL Wolfsburg will gegen Kellerkonkurrent VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den letzten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, schon bei einem Remis könnten die Schwaben nicht mehr am Team von Trainer Florian Kohfeldt vorbeiziehen. Bei einer Niederlage schrumpft der VfL-Vorsprung auf immer noch komfortable sechs Zähler - es müsste schon viel zusammenkommen, dass die Niedersachsen noch mal ganz unten reinrutschen.

Trotzdem geht es für den VfL im Abstiegskampf noch um Millionen - die Ablöse von Neuzugang Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld), der bereits bis 2027 unterschrieben hat, muss noch ermittelt werden.

Fünf oder sieben Millionen Euro für Wimmer

Und dabei spielt Stuttgart, aktuell auf dem Relegationsplatz, eine große Rolle. Steigt nämlich Arminia Bielefeld, aktuell mit zwei Punkten weniger als der VfB Tabellenvorletzter, in die 2. Liga ab, zahlt Wolfsburg für den Österreicher fünf Millionen Euro. Bleiben die Ostwestfalen, die am Samstag Hertha BSC empfangen, doch noch in der Bundesliga, müssen die Niedersachsen sieben Millionen Euro hinblättern.

Es könnte also ein Zwei-Millionen-Euro-Spiel werden. Mit einer Niederlage im Schwabenland würde der VfL die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Wimmer günstiger wird. Gedanken, die kein Wolfsburger Spieler haben wird, und die auch bei Trainer Kohfeldt keine Rolle spielen. "Ich will jetzt unbedingt noch diesen einen Sieg holen", betont er, "damit wir auch rechnerisch in der Liga sind."

Auch wenn Neuzugang Wimmer dann womöglich teurer wird.