Wolfsburg trotzt frühem Rückschlag - auch Bayern siegt

Die beiden Topteams aus Wolfsburg und München ließen am Wochenende keine Federn, Eintracht Frankfurt im Kampf um die Champions League derweil schon.

Am Freitag kam der Dritte Hoffenheim gegen Köln nicht über ein 1:1 hinaus. Diesen Patzer konnte Verfolger Frankfurt am Sonntag nicht nutzen. Die Eintracht verlor nämlich das Heimspiel gegen Freiburg mit 1:2 und befindet sich nun drei Punkte hinter der TSG.

Wolfsburg kontert frühen Gegentreffer

Schadlos hielten sich die beiden Topteams am Sonntag. Die Wölfinnen musste dabei einen frühen Rückschlag hinnehmen, denn in der ersten Minuten ging der Gast aus Bremen durch Sternad in Führung. Noch vor der Pause drehten Waßmuth und Oberdorf die Partie. Der Treffer von Blomqvist zum 3:1-Endstand machte alles klar.

Auch Bayern-Frauen machen die Hausaufgaben

In der Tabelle bleibt der VfL weiter einen Punkt vor den Frauen des FC Bayern, da auch die Münchnerinnen ihre Hausaufgaben machten. Gegen Sand stellte Damnjanovic bereits in der zweiten Minuten die Weichen auf Sieg, Bühl legte noch vor der Pause nach (23.).

Nach zwei Treffern im ersten Durchgang stockte der FCB nach der Pause weiter auf. Magull stellte zunächst auf 3:0, ehe Viggosdottir den 4:0-Endstand herstellte.

Cerci trifft dreimal

Im vierten Spiel des Sonntags setzte sich Potsdam mit 6:0 bei Schlusslicht Jena durch. Cerci tat sich dabei mit drei Treffern hervor. Die anderen Tore erzielten Mesjaez, Sissoko und Orschmann. Turbine hat nun vier Punkte Rückstand auf Platz 3.