Wolfsburg trifft auf Arsenal-Bezwinger Paris FC - Eintracht gegen Sparta Prag

Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt kennen ihre letzten Hürden auf dem Weg in die Gruppenphase der Women's Champions League.

Dicker Brocken für den VfL Wolfsburg: Der Vorsaison-Finalist misst sich in der finalen Phase der Qualifikation zur Women's Champions League mit Paris FC, das sich in der Runde zuvor überraschend gegen den Arsenal WFC durchgesetzt hatte und vergangene Saison in der französischen Liga Dritter war. Die Wölfinnen haben im Rückspiel Heimrecht.

Eintracht Frankfurt wiederum bekommt es nach dem Erfolg über Juventus Turin mit Sparta Prag aus Tschechiens Hauptstadt zu tun, in der Vorsaison nach einer sieglosen Finalrunde noch auf Platz zwei im tschechischen Oberhaus hinter Stadtrivale Slavia gerutscht. Zunächst tritt die SGE zu Hause an.

PSG vs. ManUnited

Ein hochkarätiges Duell hat die CL-Qualifikation schließlich auch noch parat: Titelanwärter Paris Saint-Germain muss Manchester United aus dem Weg räumen.

Österreichs Vertreter SKN St. Pölten misst sich mit Islands Meister Valur Reykjavik, der Schweizer Champion FC Zürich spielt gegen Ajax.

Die Hinspiele finden am 10. und 11. Oktober statt, die Rückspiele am 18. und 19. Oktober.

Der Deutsche Meister Bayern München ist ebenso wie Titelverteidiger FC Barcelona, Olympique Lyon und Chelsea für die Gruppenphase gesetzt.