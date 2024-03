Wolfsburg trennt sich von Kovac

Der VfL Wolfsburg und Niko Kovac gehen ab sofort getrennte Wege. Der Chefcoach wurde am Sonntag von seinem Amt freigestellt.

Niko Kovac hatte die Niedersachsen vor der Saison 2022/23 übernommen und in seiner ersten Spielzeit auf Rang acht geführt, die Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe wurde um einen Punkt verpasst. Auch wenn das Ziel Europa nicht explizit formuliert worden war, stellte die Endplatzierung angesichts der Qualität im Kader eine Enttäuschung dar.

Und auch im bisherigen Verlauf der aktuellen Saison klafft beim VfL eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Eine Kluft, die Kovac nun zum Verhängnis wurde. Nach dem 1:3 gegen den FC Augsburg, dem elften Spiel hintereinander ohne Sieg, zogen die Verantwortlichen des VfL nach kicker-Informationen die Reißleine und stellten Kovac mit sofortiger Wirkung von seinem Amt frei.

Tabellarisch rutschte Wolfsburg in den vergangenen Wochen immer weiter ab, im Pokal war schon im Achtelfinale Schluss gewesen (0:1 bei Borussia Mönchengladbach). Kritik an Kovac gab es in der Autostadt schon seit einiger Zeit, vor allem mit seinen personellen Wechselspielen waren die Verantwortlichen nicht immer einverstanden. Dennoch hatte Ex-Profi auch nach dem 1:1 gegen Kellerkind 1. FC Köln Ende Januar von den Verantwortlichen eine weitere Bewährungschance erhalten.