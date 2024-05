Wolfsburg: Stroot bleibt im Frauenfußball, Popps Zukunft noch unklar

Durch die Entscheidung von Trainer Tommy Stroot, den VfL Wolfsburg im Sommer 2025 zu verlassen, rollen beim Pokalsieger allmählich die Zukunftsplanungen an. Neben der vakanten Trainerstelle ist auch die Zukunft einiger Spielerinnen offen.

Lange Zeit deutete vieles darauf hin, dass Tommy Stroot auch über Juni 2025 hinaus Trainer des VfL Wolfsburg bleiben wird. Am vergangenen Donnerstag teilte der VfL aber mit, dass sich die Wege nach der kommenden Saison trennen werden. Der Coach wird seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Stroot kam im Sommer 2021 vom FC Twente Enschede aus den Niederlanden zum VfL und gewann in Wolfsburg einmal die Meisterschaft und dreimal den DFB-Pokal.

Stroot-Abschied aus familiären Gründen

Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL, hatte in der Pressemitteilung betont, dass er die Zusammenarbeit mit Stroot gerne über die nächste Saison hinaus fortgesetzt hätte. Stroot betonte nun in einem Pressegespräch am Dienstag, dass seine Entscheidung primär aus familiären Gründen gefallen sei. Der Trainer hat zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren. Der Entschluss, Wolfsburg zu verlassen, sei endgültig Ende April, Anfang Mai gefallen, "vor allem als Familie nicht zu verlängern", betonte Stroot. Wohin der Weg des 35-Jährigen im Sommer 2025 führen wird, sei noch nicht entschieden. Klar ist nur: Stroot wird dem Frauenfußball erhalten bleiben. "Der Fokus liegt definitiv im Frauenfußball", sagte der Trainer, der seinen beruflichen Weg im Ausland fortsetzen dürfte.

Für Kellermann gilt es nun, einen Nachfolger für Stroot zu finden. "Ich bin erstmal froh, dass wir in Ruhe den Markt sondieren und viele Gespräche führen können", erklärte der Direktor Frauenfußball. Es gebe genügend Auswahl. "Wenn man den ganzen internationalen Markt sondiert, dann ist da eine Menge möglich. Ich bin wirklich sehr entspannt und habe keinen Zeitdruck, dass wir in den nächsten paar Wochen etwas vermelden müssen."

Kellermann sucht keine "One-Man-Show"

Wichtig sei, dass der nächste Trainer oder die nächste Trainerin Ballbesitzfußball spielen lässt. "Wir wollen ja hier gepflegten Fußball spielen, wollen den Ball haben, danach ist der Kader ausgerichtet, danach suchen wir", erläuterte Kellermann. " Und wer mich kennt, weiß, dass für mich ein Teamplayer extrem wichtig ist. Ich brauche keine One-Man-Show. Wir brauchen Sozialkompetenz, das ist wichtig." Auch eine interne Lösung sei möglich. So wie 2017, als der damalige Co-Trainer Stephan Lerch seinen Chef Kellermann beerbte.

Trotz des großzügigen Zeitfensters bei der aktuellen Suche betonte Kellermann aber auch, dass eine rechtzeitige Weichenstellung auf der Trainerposition Sinn ergebe, "auch in Richtung der möglichen Kaderveränderungen, die 2025 dann auch noch anstehen mit den vielen auslaufenden Verträgen." Die Arbeitspapiere der aktuellen deutschen Nationalspielerinnen Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Alexandra Popp, Jule Brand und Torhüterin Merle Frohms enden alle in einem Jahr.

14 Verträge laufen 2025 aus

Die Chancen auf eine Verlängerung mit der deutschen Nummer 1 sieht Kellermann bei "50 zu 50. Ich weiß, dass Merle gerne ins Ausland wechseln möchte in ihrer Karriere. Das war immer mal Thema". Insgesamt seien Bemühungen um vorzeitige Vertragsverlängerungen bislang nicht erfolgreich gewesen. Kellermann: "Ich kann daraus meine Schlüsse ziehen, dass einige Spielerinnen dabei sind, die 2025 dann andere Pläne haben." Insgesamt laufen im kommenden Jahr 14 Verträge aus.

Bei Spielerinnen wie Popp (33), Hendrich (32) oder Hegering (34) oder Svenja Huth (33) könnte auch ein Karriere-Ende in Planung sein. "Es ist möglich, dass Alexandra Popp noch ein Jahr oder zwei Jahre in Wolfsburg dranhängt. Es kann aber auch sein, dass sie etwas völlig anderes macht", äußerte sich Kellermann über den Stand der Dinge bei Deutschlands Fußballerin des Jahres 2023. Im Optimalfall möchte der VfL seine populärste Spielerin auch über das Karriereende hinaus im Verein halten.