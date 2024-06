Wolfsburg statt Rom: VfL-Neuzugang Dardai hatte die Qual der Wahl

Er hatte nach kicker-Informationen die Qual der Wahl, am Ende entschied sich Bence Dardai zu einem Wechsel von Hertha BSC zum VfL Wolfsburg. Die Geschichte über einen 18-Jährigen, der sein Zuhause verlässt.

Nach zwölf Jahren ist Schluss. Ausbildung im Dutzend bei Hertha BSC, nun der ablösefreie Wechsel nach Wolfsburg. Dass Anhänger der Alten Dame Bence Dardai diesen Schritt übel nehmen, kommt wenig überraschend. "Ich erwarte deshalb weder Zuspruch noch Freude", schrieb der 18-Jährige bei Instagram, "ich würde mir jedoch wünschen, dass möglichst viele von euch diesen für mich wichtigen Schritt respektieren." Dardai junior, der jüngste der drei Fußballer-Söhne von Ex-Hertha-Trainer Pal, entschied sich für den VfL. Der kicker weiß: Der Teenager hatte die Qual der Wahl.

Klubs aus ganz Europa jagten das Mittelfeldtalent. Weit vorne dabei: die AS Rom, wohin es Dardai zunächst zog. Auch Juve, Gladbach, Liverpool und ManUnited hatten sich ins Rennen um das Juwel begeben. Hertha BSC versuchte alles, sein Eigengewächs zum Bleiben zu bewegen. Vergeblich, der VfL Wolfsburg erhielt schließlich den Zuschlag. Junge Wölfe statt "alte Römer", Autostadt statt deutsche und italienische Hauptstadt.

Dardai, der erstmals sein Zuhause verlässt, wählte die Niedersachsen, die in den Vorjahren immer eine der jüngsten Bundesliga- Mannschaften stellten. Hier kann das Großtalent erstmals auf eigenen Beinen stehen und hat dennoch weiterhin die Anbindung zur Familie in der in einer Stunde erreichbaren Metropole Berlin. "Ich freue mich auf die Zukunft", schreibt Dardai bei Instagram unter das Foto zu seiner Vertragsunterschrift.

Pal Dardai: "Die Mama hat ein paar Tage geheult"

"Er hat ein maximales, ehrliches Angebot gemacht", sagte Ex-Hertha-Trainer Pal Dardai nach dem feststehenden Wechsel seines Sohnes über die Offerte von Berlins Sportdirektor Benjamin Weber. "Aber Bence konnte man nicht überzeugen, beide Brüder haben es versucht. Auch die Mutter hat es ohne Ende." Bence Dardai aber wollte etwas Neues machen, wollte raus aus dem gemachten Nest. "Und die Mama", sagte der Papa, "hat ein paar Tage geheult."

Ich finde es bemerkenswert. Bei Hertha BSC zu bleiben, wäre der einfachere Weg gewesen. DFB-Trainer Hanno Balitsch

Nun freut sich die gesamte Familie auf den Schritt des jüngsten Sohnes, die Hertha-Profis Palko (25) und Martin (22) bleiben nach jetzigem Stand in der Heimat. Und werden beobachten, wie schnell ihr Bruder beim VfL und in der Bundesliga ankommt. "In Wolfsburg wird das Spiel noch mal schneller, es wird noch mal körperlicher und athletischer, das muss er annehmen", sagt Nationaltrainer Hanno Balitsch, unter dem Bence Dardai im März seine ersten drei U-18-Länderspiele absolvierte. Der Coach weiter: "Ich finde es bemerkenswert, dass er es in Wolfsburg versucht, es wäre sicher der einfachere Weg gewesen, bei Hertha BSC zu bleiben. Ich traue ihm das aber definitiv zu."

Acht Zweitligaspiele hat Dardai in der vergangenen Saison mit 17 Jahren absolviert, ehe ihn eine Sprunggelenkverletzung zurückwarf. Nun diese neue Herausforderung, er will sich beim VfL beweisen. Möglichst bei den Profis, wenngleich er als 2006er-Jahrgang auch noch in der U 19 zum Einsatz kommen kann. DFB-Coach Balitsch glaubt an ihn: "Bence hat Persönlichkeit, verfügt über Leader-Qualitäten, er ist ein positiver Typ, der auf die Mannschaft ausstrahlt. Er hat eine Haltung, die man benötigt, um im Profifußball anzukommen und weit zu kommen."

Schindzielorz: "Bence hat schon eine gewisse Reife"

Diese Haltung will der VfL für sich nutzen und sie fördern. "Bence ist noch sehr jung, er hat aber schon eine gewisse Reife und hat seine Qualitäten bereits auf Zweitliganiveau unter Beweis gestellt", sagt Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. "Wir müssen berücksichtigen, dass er erstmals seine Heimat verlässt und zu einem neuen Klub kommt." Trainer Ralph Hasenhüttl betont, gerne auf junge Spieler setzen zu wollen, Dardai soll fester Bestandteil des Profikaders sein. "Wir sind überzeugt, dass Bence eine gute Rolle bei uns spielen kann", sagt Schindzielorz, "wir werden aber gemeinsam mit Geduld und Ruhe an die Sache herangehen."

In welche Rolle kann Dardai perspektivisch hineinwachsen beim VfL? Im zentralen Mittelfeld, auf der Acht oder der Zehn, ist Dardai zu Hause. Nationaltrainer Balitsch glaubt, dass der 18-Jährige auch noch eine Position tiefer spielen kann. "Er ist ein Box-to-box-Spieler, der sich perspektivisch auch zum Sechser entwickeln könnte, wenn er in Sachen defensive Robustheit noch zulegt", erklärt der 43-Jährige. "Er hat die Spielintelligenz, die Ballsicherheit unter Druck, er kann die Bälle verteilen, das macht er schon außerordentlich gut." Von nun an nicht mehr in Berlin, sondern in Wolfsburg.