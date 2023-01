Wolfsburg startet ohne Nmecha, Youngster reisen mit nach Portugal

Der VfL Wolfsburg trainiert wieder und bricht am Donnerstag ins Trainingslager nach Portugal auf. Noch nicht wieder auf dem Platz ist Lukas Nmecha, dafür ein paar Nachwuchsspieler - die mit an die Algarve reisen sollen.

Zunächst ging es am Dienstag in den Kraftraum, anschließend noch eine Stunde auf den Platz, um 16 Uhr wird ein weiteres Mal trainiert. Aufgalopp beim VfL Wolfsburg, der sich als "Mannschaft der Stunde" in die WM-Pause verabschiedet hatte, in neun Pflichtspielen hintereinander unbesiegt blieb, die letzten vier Ligapartien gar allesamt gewann.

Daran wollen die Niedersachsen anknüpfen, Trainer Niko Kovac hat die Marschroute für den Tabellensiebten bereits ausgerufen, der 51-Jährige will mit seinem Team nächstes Jahr international spielen. "Wir haben das am Anfang der Saison ausgegeben, davon wollen wir uns nicht verabschieden." Europa, so der Coach, sei "das, was wir wollen".

Dazu passt der Erfolgshunger der Mannschaft, der sich im Laufe der Saison parallel zur Stimmung im Team und Klub deutlich zum Positiven entwickelt hat. "Wir haben nachgewiesen, dass wir erfolgreich sein können", sagt Maximilian Arnold. Wenn das Team dies nun bestätigen könne, so der Kapitän am Dienstag in einer Medienrunde, dann sei das internationale Geschäft drin. "Aber das ist auch die große Kunst." Jedenfalls geht Arnold mit einem guten Gefühl in das neue Jahr. "Die Euphorie dürfen wir auf keinen Fall bremsen."

Ambros und Braun mit nach Portugal

Etwas gebremst werden muss jedoch noch Stürmer Lukas Nmecha, der gehofft hatte, zum Auftakt bereits wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen. So weit ist der 24-Jährige nach seinem Teilriss der Patellasehne noch nicht, noch muss er individuell im Rehabereich arbeiten. Ob es Nmecha bis zum Start gegen den SC Freiburg am 21. Januar schafft, ist fraglich. Im Trainingslager ab Donnerstag soll der Angreifer aber auf jeden Fall dabei sein.

Wie auch der eine oder andere Youngster, der sich in der Vorbereitung zeigen darf. Am Dienstag trainierten Lukas Ambros, Manuel Braun und David Odogu mit, bei Mittelfeldmann Ambros und Verteidiger Braun ist schon klar, dass in Portugal dabei sind. Offen ist das hingegen bei Josip Brekalo, der im Heimaturlaub schon über Weihnachten flachgelegen haben soll und sich nun zum Trainingsauftakt krankgemeldet hat. Der Offensivmann ist aber ohnehin gewillt, den VfL in diesem Winter zu verlassen.