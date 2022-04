Wolfsburg so gut wie gerettet? "Das Thema ist kein Thema"

Der VfL Wolfsburg will am Samstag beim VfB Stuttgart den entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Trainer Florian Kohfeldt ist bemüht, die Spannung hochzuhalten.

Noch einen Zähler benötigt der VfL Wolfsburg, um den Klassenerhalt auch in der Theorie perfekt zu machen. Am liebsten würde Trainer Florian Kohfeldt schon am Samstag in Stuttgart die Abstiegssorgen endgültig hinter sich lassen. Vorher aber weicht er trotz des Neun-Punkte-Vorsprungs auf den VfB keinen Zentimeter von seiner Marschroute ab: Erst retten, dann über andere Dinge als die aktuelle Situation reden. Denn in Sicherheit wähnt er seine Mannschaft noch nicht. "Aufgrund der Konstellation der Spiele" sieht er eine erneute Zuspitzung der Situation für den VfL "nicht nur als theoretische Möglichkeit". Kohfeldt ist gewarnt - von der eigenen Mannschaft.

Zwei Auswärtsspiele - und dann die Bayern

Die letzten beiden Auswärtsspiele in Augsburg (0:3) und Dortmund (1:6) setzte Wolfsburg kräftig in den Sand, nun stehen in Stuttgart und anschließend Köln zwei Partien in der Fremde auf dem Programm. Eines will der Trainer auf jeden Fall vermeiden: "Ich will am letzten Spieltag hier nicht stehen mit einem Heimspiel gegen Bayern München und noch Punkte brauchen." Deswegen weigert er sich, auch nur daran zu denken, dass sein Team schon gerettet sei. "Das Thema ist kein Thema für mich."

Kohfeldt will das "Gesetz der Serie brechen"

Der Trainer versucht, die Spannung hochzuhalten, die Sinne zu schärfen bei seiner Mannschaft, die in dieser Saison immer wieder die Zügel hat schleifen lassen. Was macht Kohfeldt sicher, dass sich seine Truppe nach den Wellenbewegungen der vergangenen Wochen nun nach dem 5:0 gegen Mainz nicht wieder desolat präsentiert? "Ich habe das Gefühl, dass der Mainz-Sieg noch etwas überzeugender war als das 4:0 gegen Bielefeld. Wir sind wachsam und ich gehe davon aus, dass wir das Gesetz der Serie brechen werden und auf jeden Fall eine gute Leistung bringen werden in Stuttgart."

Lacroix kehrt wieder zurück

Gegen den VfB wird Innenverteidiger Maxence Lacroix nach überstandener Oberschenkelverletzung ins Aufgebot zurückkehren, ob das gleichbedeutend ist mit einer Rückkehr zur Dreierkette, lässt Kohfeldt aber offen. Gegen Mainz stand sein Team mit der Viererkette zwar auch nicht immer sattelfest, hielt am Ende aber die Null. "Wir haben problemlos beide Optionen, und ich werde mir beide offenhalten."

Um dann im Abstiegskampf endgültig für Klarheit zu sorgen.