Wolfsburg schreibt Vereinsgeschichte - Fürth zahlt weiter Lehrgeld

Der VfL Wolfsburg marschiert weiter. In Fürth schrieben die Wölfe mit dem vierten Sieg im vierten Spiel Vereinsgeschichte. Die SpVgg zahlte dagegen erneut Lehrgeld.

Mangelnder Einsatz war der Spielvereinigung an diesem Nachmittag wahrlich nicht vorzuwerfen: Mit über 115 Kilometern Laufleistung lief Fürth nicht nur viel, sondern auch über sieben Kilometer mehr als der Gegner aus Wolfsburg. Allerdings: In der entscheidenden Szene zahlte der Aufsteiger mal wieder Lehrgeld. In der 10. Minute bekam das Kleeblatt den Ball nicht geklärt. Sebastian Griesbeck verstolperte beim Klärungsversuch, Nick Viergever sperrte den Ball nur kurzfristig, ehe Seguin diesen blockte, dann verlor Jetro Willems erst seinen Zweikampf und dann seinen Mann im Sechzehner. Also servierte Wout Weghorst das Spielgerät mit Gefühl und viel Übersicht in den freien Raum im Sechzehner vor die Füße von Lukas Nmecha, der den herausstürzenden Sascha Burchert tunnelte.

Genau dieses Tor machte über 85 Minuten den Unterschied zwischen einem Champions-League-Teilnehmer und einem Aufsteiger aus der 2. Liga. Die fränkischen Abschlüsse von Itten (8., 59.) und Hrgota (49.) waren jeweils zu unplatziert. Die beste Fürther Chance hatte Joker Dickson Abiama, der mit einem spektakulären Seitfallzieher das Tor des Monats auf dem Fuß hatte. Doch VfL-Torwart Koen Casteels lenkte das Geschoss mit den Fingerspitzen stark über die Latte (86.).

"Wir waren relativ gut im Spiel und haben mit Wolfsburg dem Tabellenführer Paroli geboten", befand Griesbeck hinterher bei "Sky". "Wir haben gut verteidigt, auch Akzente nach vorne gesetzt. Es ist halt blöd, wenn du dann wieder in Rückstand gerätst. Aber auf der Leistung können wir aufbauen. Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein, mit der Leistung schon."

Fürth: Vier Nachkäufe, vier Eindrücke

Für die Zukunft braucht die Spielvereinigung neben mehr Durchschlagskraft auch noch mehr Ideen, um die hochklassigen Abwehrreihen in der Bundesliga aus den Angeln zu heben. Die Wölfe verteidigten hart, eng und souverän und ließen nicht umsonst erst ein Gegentor in vier Ligaspielen zu. Zudem geht dem Kleeblatt nach wie vor die Sprintstärke und gefährlichen Flanken von Vorjahres-Linksverteidiger David Raum ab. Nachkauf Willems feierte an diesem Samstagnachmittag einen durchwachsenen Einstand, wirkte nach dem ersten Pflichtspiel seit Mitte Mai noch nicht spritzig genug und leistete sich den einen oder anderen Ballverlust und Stellungsfehler.

Willems war einer von vier Nachkäufen, die es in die Startelf geschafft hatten. Innenverteidiger Viergever und Sechser Griesbeck brachten durchaus Ruhe und Stabilität. Auffällig, wenn auch glücklos, präsentierte sich Stürmer Itten, der sich gegen seine großgewachsenen Bewacher in die Zweikämpfe stemmte, um Bälle zu halten und auch Abschlüsse verbuchte.

"Das war eine deutliche Leistungssteigerung zum letzten Spiel in Mainz", befand Trainer Stefan Leitl. "Wir haben zwei Schüsse aufs Tor bekommen, die waren beide leider drin. Du brauchst in gewissen Phasen das nötige Glück. Ein 1:1 wäre nicht unverdient gewesen."

Wolfsburgs erfolgreiche Mischung

In der Tat war der Auswärtssieg für Wolfsburg ein hartes Stück Arbeit. "Fürth hat mit allen Mitteln versucht, uns zu brechen", analysierte Mittelfeldmann Maximilian Arnold. "Wir haben uns gewehrt, den Kampf angenommen und verdient gewonnen." Satte 72 Prozent Ballbesitz und 58 Prozent gewonnene Zweikämpfe stützen diese Aussage. Insbesondere Arnold selbst glänzte als Scharnierspieler mit 98 Prozent Pass- und 67 Prozent Zweikampf-Quote. Die Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw (88 Prozent) und Maxence Lacroix (85 Prozent) sowie der zweite Sechser Josuha Guilavogui (85 Prozent) präsentierten sich als unangenehme und resolute Gegenspieler mit herausragenden Zweikampf-Werten.

Diese solide Defensive gepaart mit Kaltschnäuzigkeit in der Offensive - Nmecha und Weghorst haben jeweils schon zwei Tore auf dem Konto - sorgen für eine erfolgreiche Mischung. Ein Auftakt mit vier Siegen (6:1 Tore) sorgen für Wolfsburgs besten Saisonstart der Vereinsgeschichte. "Besser als vier Niederlagen", scherzte Arnold. "Im Ernst: Es ist etwas ganz Schönes. Wir genießen es, sollten aber gut daran tun, uns auf das Hier und Jetzt zu fokussieren und bescheiden zu bleiben."

Trainer der Rekordmannschaft ist Mark van Bommel, der mit dem folgenschweren Wechselfehler und dem damit verbundenen Aus in der ersten DFB-Pokalrunde, eigentlich denkbar unglücklich gestartet war. "Die Mannschaft weiß, was sie auf dem Platz tut", war der Coach mit dem Auftritt seines Teams zufrieden: "Fußballerisch war es ein gutes Spiel von uns. Wir hatten viel Ballbesitz. Das Einzige, was gefehlt hat, war, dass wir nicht viele Chancen herausgespielt haben. Wir hatten aber die Spielkontrolle, sind ruhiggeblieben und haben nur eine Torchance zugelassen." Auch gab van Bommel den Kleeblättlern noch aufmunternde Worte mit auf den Weg: "Ich denke, dass nicht viele Mannschaften hier gewinnen, das ist eine Mannschaft, die man nicht leicht schlägt."

Champions League und Kellerduell

Der Bundesliga-Spitzenreiter kann seine Stärke nach dem Traum-Auftakt in der Liga nun auch in der Champions League unter Beweis stellen. Am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es zum französischen Meister Lille OSC. Ein wichtiges und richtungsweisendes Spiel steht auch für Fürth auf dem Spielplan: Der Vorletzte ist am Freitagabend (18.30 Uhr) zu Gast beim Tabellenschlusslicht Hertha BSC.