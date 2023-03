Wolfsburg schaltet einen Gang hoch: Mehr Geld für Schlaudraff in St. Pölten

Seit Sommer 2021 kooperiert der VfL Wolfsburg mit dem österreichischem Klub SKN St. Pölten. Jedoch aus sportlicher Sicht nicht so, wie ursprünglich gewünscht. Das soll sich ändern: Der VfL erhöht das Investment, um den Klub aus Niederösterreich möglichst schnell wieder erstklassig zu machen.

Der Start dieser Zusammenarbeit hätte nicht schlechter verlaufen können. Im Mai 2021 verkündeten der VfL Wolfsburg und der SKN St. Pölten, künftig miteinander kooperieren zu wollen, kurze Zeit später stieg der Klub aus der 1. Liga in Österreich ab. Zerschossen war damit der Wolfsburger Wunsch, eigene Talente auf möglichst hohem Niveau im Nachbarland zu entwickeln. Waren es in der ersten Saison mit Torwart Lino Kasten sowie den Offensivleuten Yun-sang Hong und Ulysses Llanez noch drei Wolfsburger Leihspieler, die beim SKN aktiv waren, ist aktuell nur noch US-Boy Llanez für die Niederösterreicher im Einsatz. "Die 2. Liga in Österreich ist nun mal nicht ganz geeignet, um Top-Talente von einem Schritt zu uns zu überzeugen", sagte St. Pöltens Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff zuletzt im kicker-Interview. "Einer wie Bartosz Bialek, der vom VfL zu Vitesse Arnhem verliehen wurde, hätte nicht in unserer Liga gespielt." Eine Liga, aus der der SKN möglichst schnell raus soll - deswegen erhöht der VfL Wolfsburg nun seine Investition beim Kooperationspartner.

"Der SKN St. Pölten freut sich bekanntzugeben, dass die Zusammenarbeit mit dem Partner VfL Wolfsburg intensiviert wird", vermeldet der Klub auf seiner Homepage. "Die beiden Vereine haben sich auf eine weitere Unterstützung des SKN St. Pölten geeinigt, damit dieser trotz abstiegsbedingter Herausforderungen eine zukunftsfähige Perspektive entwickeln kann." Was bedeutet: Mehr Geld für den SKN, der aktuell als Tabellenführer (es zählt der direkte Vergleich) aussichtsreich im Aufstiegsrennen liegt. "Der VfL Wolfsburg ist zuversichtlich, dass diese Investition eine gute ist - und eine, die sich künftig rentiert."

Bislang profitierte vor allem SKN St. Pölten

Bislang profitierten vor allem die Österreicher, bei denen Schlaudraff, ein enger Vertrauter von Ex-VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke, seit Januar 2022 die sportliche Verantwortung trägt. "Aktuell ist es so", sagte der 39-Jährige im Januar, "dass uns der VfL deutlich mehr hilft als wir ihm." Im vergangenen Sommer gab es einen finanziellen Engpass, die Lizenz war zunächst nicht erteilt worden. "Es gab ein paar Altlasten", erklärte Schlaudraff, "die nicht so einfach zu bewältigen waren. St. Pölten hatte in der 1. Liga gespielt, mit dem Abstieg 2021 ist eine große Summe an Fernsehgeld weggebrochen. Das hat den Klub unvorbereitet getroffen, das sorgte für echte Probleme. Der Etat wurde im vergangenen Sommer noch einmal um mehr als 20 Prozent reduziert, wir mussten auch beim Kader drastische Einsparungen vornehmen." Nicht die besten Voraussetzungen, um den Wolfsburger Wunsch nach sportlicher Erstklassigkeit zu erfüllen.

Das gemeinsame Ziel ist der baldige Aufstieg

Nun schaltet der VfL im Nachbarland finanziell noch mal einen Gang hoch, damit die Kooperation mit St. Pölten, die bis 2025 vereinbart wurde und weswegen die Niedersachsen ihre U 23 vom Spielbetrieb abmeldeten, an Sinnhaftigkeit gewinnt. Die dann gegeben wäre, "wenn wir es schaffen", so Schlaudraff im kicker, "in den nächsten Jahren wieder aufzusteigen und 1. Liga zu spielen. Dann würde sich auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, generell junge Spieler aus Deutschland auszubilden und dann interessanter für unseren Kooperationspartner zu sein." Der mit dem Wolfsburger Geldzuschuss verbundene Plan, die Niederösterreichischen Nachrichten schreiben von einer Teilübernahme, wird auf der SKN-Homepage deutlich formuliert: "Das gemeinsame Ziel ist der baldige Aufstieg in die Bundesliga, damit die bestmögliche Talententwicklung gewährleistet werden kann." Und die Kooperation nicht dauerhaft zum Schuss in den Ofen wird.