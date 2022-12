Wolfsburg sauer auf den VfB: "Das gehört sich nicht"

Der VfB Stuttgart buhlt um Josuha Guilavogui - doch die Art und Weise gefällt Jörg Schmadtke überhaupt nicht. Der Geschäftsführer des VfL Wolfsburg wird deutlich.

Die Fakten liegen auf dem Tisch: Der VfB Stuttgart würde beim Vorhaben, im Winter-Transferfenster eine erfahrene Verstärkung fürs zentrale Mittelfeld zu verpflichten, gerne Josuha Guilavogui vom VfL Wolfsburg verpflichten, hat dafür aber nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft im Sommer aus, er selbst ist einem Wechsel zu seinem Ex-Trainer Bruno Labbadia nicht abgeneigt, der VfL grundsätzlich gesprächsbereit.

Doch jetzt gibt es Ärger. Offenbar sind die Wolfsburger nicht damit einverstanden, wie der VfB sein Buhlen um Guilavogui vorantreibt. "Dieses Gequatsche über einen Spieler von uns und ihn mit einem Preisschild ins Schaufenster zu stellen, gehört sich nicht", wird VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke in der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" deutlich. "Wenn der VfB Stuttgart an einem Spieler des VfL interessiert ist, dann soll er mit uns reden. Alles andere ist unredlich. Dieses Gehampel geht mir ziemlich auf den Zeiger. Das haben wir auch beim VfB hinterlegt."

Öffentlich halten sich die VfB-Verantwortlichen um Labbadia und den neuen Sportdirektor Fabian Wohlgemuth mit Aussagen über Guilavogui zurück. Anscheinend wittern die Wolfsburger Bosse jedoch, dass ihre Stuttgarter Amtskollegen gezielt Informationen streuen, um den Preis zu drücken, etwa den Wunsch, Guilavogui ablösefrei zu erhalten.

Aktuell ist keine Lösung zwischen den Klubs in Sicht. Der VfL, der keine Vertragsverlängerung mit Guilavogui plant und deshalb nur in diesem Januar noch eine Ablöse für ihn generieren könnte, bleibt trotz der Kritik am Ligakonkurrenten gesprächsbereit. Der Ex-Kapitän, der in der laufenden Saison zehnmal zum Einsatz (ein Tor, kicker-Notenschnitt 3,7) kam, dabei aber sechsmal nur eingewechselt wurde, würde gerne in der Bundesliga bleiben - genau wie der VfB.