Wolfsburg: Rogerio soll links die Probleme lösen

Möglicherweise kommt nun beim VfL Bewegung ins Transfergeschehen. Unterdessen stockt es bei einem gerade zurückgekehrten Nationalstürmer. Und Neuzugang Moritz Jenz muss sich weiter gedulden.

Das Ergebnis einmal außen vor gelassen, sorgten auch die Darbietungen seiner Spieler bei der 1:2-Niederlage im Test gegen Spezia Calcio beim Wolfsburger Trainer für einen Gefühlsmix. "Ich bin nur teilweise mit dem heutigen Spiel zufrieden", bekannte Niko Kovac nach den 90 durchwachsenen Minuten am Mittwoch gegen den italienischen Zweitligisten. Wie schon zuvor beim 1:1 gegen den RC Lens am Samstag habe man wieder zwei völlig verschiedene Hälften gesehen. "In der ersten haben wir es taktisch sehr gut gemacht, den Gegner unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen. In der zweiten Hälfte ist uns das nicht mehr so gut gelungen."

Man wolle, so der Coach, allen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen. Doch: Maximilian Philipp (Adduktoren), Koen Casteels (Daumen) und Lukas Ambros (muskulär lädiert) fehlten bei dieser enttäuschenden Vorstellung im Rahmen des Trainingslagers in Donaueschingen. Während dieses Trio womöglich schon am kommenden Samstag zurück in der Heimat beim Doppeltest gegen US Sassuolo und Celta Vigo wieder am Start ist, gilt es bei den weiteren Ausfällen genauer hinzuschauen: Auch Lukas Nmecha verpasste den Vergleich mit den Italienern - ausgebremst wegen muskulärer Probleme, die freilich angesichts der langen Pause des seit März am Knie verletzten Nationalstürmers nicht ungewöhnlich sind.

Die Pläne, den 24-Jährigen nach seinem Comeback stufenweise mit immer mehr Spielzeit wieder auf Wettkampfniveau zu führen, stocken allerdings. Bitter darüber hinaus: Moritz Jenz muss weiter auf die Rückkehr ins Mannschaftstraining warten. Knapp drei Wochen lang schränkt den neuen Innenverteidiger, gekommen vom FC Lorient/Frankreich, nun schon eine Wadenblessur ein. Er muss sich weiter gedulden und auch in diesen Tagen im Trainingslager ein individuelles Programm absolvieren.

Bewegung gibt es dafür offenbar im Transfergeschehen. Im Anflug befindet sich nach Meldungen aus Italien der 25-jährige Rogerio, ein Brasilianer für den nach dem Abschied von Paulo Otavio zur Problemzone gewordenen Bereich hinten links. Klarheit herrscht offenbar bereits zwischen den Vereinen. Der Vertrag des Spielers beim italienischen Serie-A-Starter US Sassuolo läuft noch ein Jahr, beim VfL soll er bis 2027 unterschreiben. Ein Wechsel könnte für rund fünf Millionen Euro über die Bühne gehen. Die Wolfsburger Seite hält sich zu der Personalie vorerst bedeckt. Es sickerte durch, dass zunächst noch Einzelheiten mit dem Spieler und dessen Management zu klären wären.

Kovac lobt Paredes

Kommt der Rogerio-Deal zustande, könnte das die Alternativ-Antwort auf das wochenlange Werben um den deutschen Nationalspieler Robin Gosens (Inter Mailand) sein. Wäre damit das Ansinnen von Trainer Kovac erfüllt, alle Positionen im Kader doppelt und möglichst hochwertig zu besetzen? Nicolas Cozza wird diesen Anforderungen jedenfalls nur schwer gerecht. Der Franzose offenbarte auch gegen La Spezia während seines 45-Minuten-Einsatzes Schwächen im Defensivverhalten.

Vielleicht wird es hier überraschend eher etwas mit Kevin Paredes, dem zurzeit ebenfalls noch verletzungsbedingten Sorgenfall. Der US-Amerikaner zog sich vor zwei Wochen im ersten VfL-Trainingslager in Seefeld/Österreich einen Muskelfaserriss zu, der ihn fortan außer Gefecht setzte. "Kevin hat in der letzten Saison richtig gut performt, wenn er reinkam", lobte Kovac den 20-Jährigen, der auf der linken Seite alle Positionen besetzen kann, und schob dann vielsagend nach: "Wir haben schon auch Ideen mit ihm gehabt. Das müssen wir jetzt ein bisschen nach hinten verschieben."