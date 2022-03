Wolfsburg profitiert von Eisbären-Pleite - München nimmt Ingolstadt historisch auseinander

Die Eisbären Berlin haben gegen die Straubing Tigers einen heftigen Einbruch erlitten, Verfolger Wolfsburg rückte näher an den Tabellenführer heran. Der EHC München kannte unterdessen keine Gnade mit dem ERC Ingolstadt.

Die Eisbären Berlin haben in der DEL einen herben Dämpfer kassiert. Der Titelverteidiger erfuhr einen heftigen Einbruch im Schlussdrittel und unterlag im Nachholspiel den Straubing Tigers mit 3:6 (0:1, 3:0, 0:5). Damit verpasste das Hauptstadtteam den dritten Sieg in Serie, während Straubing zum fünften Mal nacheinander als Gewinner vom Eis ging.

Wild Wings machen Schritt Richtung Klassenerhalt

Die Schwenninger Wild Wings haben durch das 5:2 (3:0, 2:1, 0:1) gegen die Düsseldorfer EG einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Deutschen Eishockey Liga gemacht. Bereits am Dienstag könnte das Team des früheren Düsseldorfer Profis und Trainers Christof Kreutzer im direkten Duell bei den Krefeld Pinguinen alles klar machen. Gegen die DEG, deren Trainer Harold Kreis nach der Saison nach Schwenningen wechselt, hatten die Wild Wings am Sonntag leichtes Spiel. Die Düsseldorfer, die den Einzug in die Playoff-Qualifikationsrunde noch nicht sicher haben, erwischten einen katastrophalen Tag und kassierte die Gegentore viel zu leicht.

Adler verlieren drittes Spiel in Folge

Auch bei den Adler Mannheim zeigt die Formkurve nach unten. Nach der dritten Niederlage in Serie müssen die Adler als Tabellenfünfter inzwischen um das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale bangen. Am Sonntag unterlag das Team von Trainer Pavel Gross 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) bei den Fischtown Pinguins und damit zum zweiten Mal binnen 48 Stunden gegen das Team aus Bremerhaven, das mindestens die erste Playoffrunde bereits sicher hat. Die Adler schossen dabei ganze 15 Mal aufs Tor - für einen Titelaspiranten indiskutabel.

DEL-Schlusslicht Krefeld gewann zwar am Abend bei Aufsteiger Bietigheim Steelers mit Mühe 2:1 (0:1, 1:0, 0:0) nach Penaltyschießen, verlor aber durch das Unentschieden nach regulärer Spielzeit einen weiteren Punkt auf den Vorletzten Schwenningen. Bietigheim dagegen ist endgültig gerettet.

Der Tabellenzweite Grizzlys Wolfsburg sicherte sich derweil durch das 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) bei den Augsburger Panthern vorzeitig das Teilnahmerecht an der Champions League im kommenden Jahr.

München überrollt Ingolstadt

Dahinter gelang dem EHC Red Bull München mit dem 9:1 (1:0, 6:1, 2:0) gegen den ERC Ingolstadt der höchste DEL-Heimsieg überhaupt. Die Münchener Führung durch Parkes (13.) konnte Hüttl noch ausgleichen (22.), doch dann wurde der ERC überrollt und kassierte noch weitere acht Gegentreffer.