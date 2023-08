Wolfsburg präsentiert "echte" Stadionkapazität und neue Kampagne

30.000 - so viele Zuschauer fasst die Volkswagen-Arena. Oder doch nicht? Der niedersächsische Bundesligist klärt auf und präsentiert eine frische Werbemaßnahme, mit der er sich künftig die Gunst der Fans sichern will.

In den offiziellen Beschreibungen findet sich überall die gleiche Zahl: 30.000. So hoch ist das Fassungsvermögen der Volkswagen-Arena in Wolfsburg. So viele Zuschauer sind nach offizieller Angabe auch immer im Stadion gewesen, wenn der VfL bei seinen Heimspielen "ausverkauft" melden konnte. Die Wahrheit ist allerdings eine andere, wie Michael Meeske, zuständiger Geschäftsführer des Klubs, nun berichtet.

Wie viele Plätze gibt es in Wolfsburg wirklich?

Um hier und da in der 2002 eröffneten Spielstätte einen besseren Zugang und mehr Komfort zu erreichen, habe man in manchen Bereichen umgebaut. Auch seien Plätze mit besonders eingeschränkter Sicht auf das Feld ganz "aus dem System" genommen worden. Nach dem Umbau der Stadion-Leitstelle sei die neue Größe schon vor drei Jahren auf "echte" exakt 28.917 Plätze berechnet worden, so Meeske.

"Ehrlicherweise weiß man aber nie so genau, ob tatsächlich so viele Menschen drin sind." Denn natürlich gibt es auch in Wolfsburg etwa die "Schoßplätze" für Kleinkinder, die mit ihren Eltern zum Spiel kommen. Und natürlich gibt es auch den "No Show"-Effekt - ausgelöst von jenen, die Karten kaufen, aber aus verschiedensten Gründen dann nicht erscheinen.

Vario-Seats, Terassendeck und Komfortsitze

Wie lange es beim nun neu verkündeten Fassungsvermögen bleibt, hängt unterdessen von demnächst anstehenden Umbauarbeiten ab. Vario-Seats, mit denen Stehplatzbereiche für internationale Spiele zu Sitzplatzblöcken umgewandelt werden, sollen möglicherweise ausgetauscht werden. Das geschieht stadionweit auch mit den Sitzschalen, denen eine "Lebensdauer" von maximal 30 Jahren zugerechnet wird. Zudem gibt es im Klub Überlegungen, ein Terassendeck mit Stehtischen, Bewirtung und Blick auf den Rasen zu installieren, außerdem Komfortsitze, wie aus dem Kino bekannt.

Um die Menschen verstärkt ins Stadion zu locken, vor allem aber auch enger an die unterschiedlichen Aktivitäten des Vereins heranzuführen, startet der VfL eine frische Saisonkampagne, die im Unterschied zu national und international ausgerichteten Vorgänger-Versionen diesmal besonders auf die regionale Bevölkerung abzielt.

"Wolfsburg, wie wir es lieben"

Unter dem mutig-stolzen Motto "Wolfsburg, wie wir es lieben" wird versucht, potenziellen Kunden auf verschiedenen Plakatmotiven ein Identifikationsgefühl mit der Stadt und ihrem dominanten Sportverein zu vermitteln. Der Fokus liegt betont auf der näheren Umgebung: "Eine Autostunde um Wolfsburg herum. Das ist für uns ein gutes Gebiet", so Michael Meeske.

Gezeigt werden teils sympathisch, teils aber auch selbstironische und provokant wirkende Bilder und Slogans - Motive vom Fantreffen und Familientag, einem Sieg über den großen Rivalen Eintracht Braunschweig mit dem Titel "Aus Tradition verhasst" oder - tauglich als großes Begrüßungsplakat am Stadion - eine stilisierte Burg mit Wolf und Wellen, wie sie einst etwa die Lenkräder von VW-Fahrzeugen zierte, neu versehen mit der Bezeichnung "Die Erstliga-Festung in Niedersachsen".

Natürlich spielt auch der Volkswagenkonzern eine wichtige Rolle. Das "Erfolgsdreieck Stadt, Werk und Verein" stehe für Zusammenhalt, Lebensqualität und Identifikation, heißt es in einer Mitteilung. Laut Marktforschung, schildert Meeske, gebe es in besagtem Ziel-Einzugsgebiet im östlichen Niedersachsen und angrenzenden Sachsen-Anhalt rund "500.000 latent Fußball-Interessierte", von denen ein Fünftel klar eher zur Konkurrenz in der Nachbarschaft nach Hannover, Braunschweig oder Magdeburg tendiere.

VfL der "sympathischste Verein in der Region"

Von den verbleibenden 400.000 nähmen bisher nur 100.000 bis 150.000 einigermaßen regelmäßig ein Angebot vom Bundesligaspiel bis zu Fußball-AGs und sonstigen Aktionen des VfL wahr. "Du hast also noch 250.000 bis 300.000 Menschen, die fußballinteressiert sind, nichts gegen dich haben, aber noch nicht bei dir sind", erläutert Meeske das möglicherweise brach liegende Potenzial. Auch zeige eine repräsentative Umfrage, auf die Prof. Dr. Juppi Lee, Leiter der Unternehmensentwicklung bei den Wolfsburgern, verweist, dass der VfL unter den Interviewten der "sympathischste Verein in der Region" sei.

Ob das künftig auch häufiger zu der Meldung "28.917 - ausverkauft" führt? Die Beliebtheit, so Dr. Lee, sei womöglich mit der Erstligazugehörigkeit der Männer zu erklären. Aber: "Als zweite Komponente kommt dazu, dass wir die Frauen haben. Da sind wir nicht nur regional, sondern überregional präsent und haben unsere Popularität in Braunschweig, Hannover oder Magdeburg ausgebaut."