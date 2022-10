Wolfsburg ohne Wimmer: Kovac traut Paredes die Startelf zu

Der VfL Wolfsburg muss am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Patrick Wimmer verzichten. Der Österreicher zog sich im Pokal eine Knöchelblessur zu - Trainer Niko Kovac muss also improvisieren.

Vier Spiele, viermal nicht verloren, viermal agierte der VfL Wolfsburg mit einer 4-3-3-Formation. Niko Kovac hat mit seiner Mannschaft nach den komplizierten Startwochen zur Stabilität gefunden und nur noch wenig an Auf- und Einstellung seines Teams verändert. Jakub Kaminski und Patrick Wimmer bildeten in allen Partien die Flügelzange des VfL, die nun gesprengt wird - der Österreicher fällt am Samstag in Leverkusen aus. Ein Schlag auf den Knöchel im Pokalspiel in Braunschweig (2:1) setzt den Offensivmann außer Gefecht. Auf wen setzt Kovac als Ersatz? Ein Kandidat: Kevin Paredes.

Der US-Boy, seit vergangenem Winter in Wolfsburg, wurde in den vergangenen fünf Pflichtspielen immer eingewechselt - dreimal davon für Wimmer. "Er hat es sich redlich verdient", lobt der Trainer den Flügelmann, "er macht es außerordentlich gut im Training, arbeitet fleißig." Und hat zuletzt zunehmend auch Aktionen gehabt, gegen Gladbach (2:2) verhinderte Torwart Yann Sommer mit den Fingerspitzen das erste Bundesligator des 19-Jährigen. "Wenn er reinkommt", beschreibt Kovac, "gibt er Gas nach vorne und nach hinten." Ist er also ein Mann für die Startelf? "Das", so der Coach, "würde ich ihm zutrauen." Wahrscheinlicher ist freilich, dass Omar Marmoush auf dem linken Flügel beginnt und Pokalheld Kaminski auf die rechte Seite geht, von wo aus er in Braunschweig den Siegtreffer erzielt hat.

Kovac hat vier Spieler für eine Position

Offenbar noch kein Thema für die Startformation ist hingegen Jonas Wind, zumal sich für den Offensivmann in seiner langen Verletzungspause durch die Veränderung der Formation die Ausgangslage etwas verändert hat. In einem 4-4-2 als hängende Spitze oder einem 4-2-3-1 auf der Zehn fühlt sich der Däne am wohlsten. Eine Rolle, die es im neuen 4-3-3 mit einem Neuner und zwei Flügelspielern nun nicht mehr gibt. "Wir haben das System etwas verändert, spielen nicht mehr mit einer Zehn oder zwei zentralen Stürmern", sagt Kovac, "wir haben vorne mit Marmoush, Nmecha, Wind und Waldschmidt vier Spieler für nur eine Position. Das ist nicht einfach."

Vor allem für Wind, dem eigentlich eine Schlüsselrolle in der VfL-Offensive zugedacht war und der im Winter mit Dänemark zur WM will. "Es wird auch Spieler geben, in denen wir mit zwei zentralen Stürmern agieren müssen oder ein 4-2-3-1 spielen", macht Kovac dem 23-Jährigen Hoffnung. "Wir wissen, wie wichtig und wie gut Jonas ist und wir werden versuchen, ihn zu integrieren." Erst einmal jedoch wird sich Wind, der zuletzt gegen Gladbach sein Comeback feierte und in Braunschweig 90 Minuten auf der Bank blieb, gedulden müssen.