Wolfsburg ohne Popp, Hendrich, Oberdorf und Rauch

Seit Samstag bereiten sich die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg im Süden Portugals auf die Rest-Saison vor.

Der Bundesliga-Tabellenführer fliegt im Winter schon traditionell an die Algarve, hat in diesem Jahr aber ein neues Quartier bezogen: Statt des Robinson Clubs in Quinta da Ria nahe der Grenze zu Spanien residiert der VfL nun im Hilton Hotel im Nobel-Ferienort Almancil. Trainiert wird auf der nahe gelegenen Sportanlage "The Campus". "Die Bedingungen sind überragend. Hier lässt es sich toll arbeiten. Wir sind stolz darauf, hier trainieren zu dürfen", schwärmt Trainer Tommy Stroot über die Bedingungen vor Ort.

"Wir wollen Titel einfahren"

Beste Voraussetzungen also, um die Saison auch erfolgreich zu Ende zu führen. Aktuell steht der VfL mit einem Punkt Vorsprung vor Meister Bayern München an der Bundesliga-Spitze. "Wir wollen uns auf den DFB-Pokal und die Meisterschaft maximal vorbereiten, wollen große Spiele gewinnen und ein erfolgreiches Ergebnis am Ende der Saison abliefern", erklärt Stroot. "Wenn wir uns national sehen, messen wir uns mit Bayern München und Eintracht Frankfurt um diese Themen. Wir wollen Titel einfahren, daraus machen wir keinen Hehl", gibt der Fußballlehrer die Ziele fürs neue Jahr vor. Sollten diese Ziele nicht erreicht werden, "können wir trotzdem in den Spiegel schauen, wenn die Art und Weise in Ordnung war", meint der VfL-Trainer, der mit den Leistungen in den ersten zehn Saisonspielen nicht durchgehend zufrieden war. "Die Saison hat mit Hindernissen begonnen. Durch die Weltmeisterschaft haben sich verschiedene Themen in die Hinserie gezogen."

Am Dienstag (16.30 Uhr deutscher Zeit) will der Bundesliga-Tabellenführer in Faro seine Frühform gegen die TSG Hoffenheim mit Ex-Wolfsburg-Trainer Stephan Lerch testen. Aufgrund der aktuell ausgedünnten Personaldecke sollen bei den Wolfsburgerinnen auch Spielerinnen der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Stroot erklärt: "Wir wollen Spielerinnen aus der 2. Mannschaft schnell integrieren, damit es gut funktioniert."

Die erkrankte Lena Oberdorf sowie Felicitas Rauch sind nicht mit nach Portugal geflogen. Alexandra Popp und Kathrin Hendrich können aktuell wegen muskulärer Beschwerden nur abseits der Mannschaft trainieren. Die schwedische Nationalspielerin Rebecka Blomqvist arbeitet nach ihrem Kreuzbandriss im Sommer noch nicht wieder auf dem Platz.