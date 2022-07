Wolfsburg ohne Mbabu nach Mechelen

Mit 25 Spielern bricht der VfL Wolfsburg am Freitag nach Belgien auf, wo er am Samstag (16 Uhr) auf den KV Mechelen trifft. Nicht dabei ist Kevin Mbabu, der den Klub verlassen kann.

Das letzte Training ist absolviert, an diesem Freitag beendet der VfL Wolfsburg sein einwöchiges Trainingscamp in Seefeld in Tirol und begibt sich auf den Heimweg - mit einer Zwischenstation in Belgien. Am Samstag trifft die Mannschaft von Trainer Niko Kovac auf den KV Mechelen, es ist das im vergangenen Jahr vereinbarte Ablösespiel für VfL-Mittelfeldmann Aster Vranckx.

Im Vorfeld der Partie hatte Kovac ("Jetzt müssen wir selektieren") bereits angekündigt, dass nicht alle Spieler mitreisen werden zum Test, nun steht der 25-Mann-Kader für die "Reisegruppe Mechelen" fest. Nicht dabei ist Kevin Mbabu, der die Niedersachsen verlassen darf.

Mbabu: Mehrere Optionen und Berater-Gezerre

Es ist mittlerweile das lange Warten auf eine Vollzugsmeldung, noch aber zieht sich der Abgang des Schweizer Nationalspielers. Der FC Fulham will Mbabu, hat sich mit dem VfL bereits auf eine Sechs-Millionen-Euro-Ablöse verständigt. Es hakt aber offenbar noch am Spieler, an dem verschiedene Berater zerren, zudem soll der 27-Jährige noch andere Optionen aus der Premier League prüfen oder sich erhoffen. In Mechelen jedenfalls ist der Rechtsverteidiger, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft, schon nicht mehr dabei.

Pejcinovic wartet in Wolfsburg

Ebenfalls fehlen wird der verletzte Yannick Gerhardt, der zuletzt kranke Marin Pongracic, Torwart Niklas Klinger, Nachwuchsmann Fabio Di Michele Sanchez sowie die Rekonvaleszenten Paulo Otavio, Felix Nmecha, Maxence Lacroix, Bartosz Bialek und Lino Kasten. Auch noch nicht dabei: Neuzugang Dzenan Pejcinovic, der in Wolfsburg auf seine neue Mannschaft wartet. Und natürlich auch noch nicht Mattias Svanberg (FC Bologna), dessen Transfer vor dem Abschluss steht.

Mit diesen 25 Spielern fliegt der VfL um 17 Uhr von Innsbruck nach Brüssel: Koen Casteels, Pavao Pervan, Philipp Schulze - Maximilian Arnold, Ridle Baku, Sebastiaan Bornauw, Josip Brekalo, Kilian Fischer, Bartol Franjic, Anselmo Garcia MacNulty, Josuha Guilavogui, Jakub Kaminski, Max Kruse, Omar Marmoush, Lukas Nmecha, Kevin Paredes, Maximilian Philipp, Elvis Rexhbecaj, Jerome Roussillon, Renato Steffen, Micky van de Ven, Aster Vranckx, Luca Waldschmidt, Patrick Wimmer und Jonas Wind.

Thomas Hiete